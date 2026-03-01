הטומהוק השחור והשיבוט האיראני: הנשק החדש במבצע ‘שאגת הארי’

מטוס F-15C Bazs ממריא לגיחה לקראת מבצע אמש - צילום: צה"ל מטוס F-15C Bazs ממריא לגיחה לקראת מבצע אמש | צילום: צילום: צה"ל 10 10 0:00 / 0:16 מטוס F-15C Bazs ממריא לגיחה לקראת מבצע אמש ( צילום: צה"ל )

במבצע שאגת הארי פתחו ישראל וארצות הברית במתקפה משולבת ורחבת היקף נגד יעדים אסטרטגיים ברחבי איראן וחיסול הצמרת של משטר האייתולות , מעבר לשרשרת ההצלחות העולם פוקח עין על השילוב המנצח בין שני הצבאות שהעניקו לעולם את ההצגה הכי טובה בעיר.

היטיבה לתאר זאת הפוליטיקאית האמריקאית וחברת המפלגה הרפובליקנית ניקי היילי בראיון לרשת פוקס ניוז: "הדבר היחיד שעוצמתי יותר מהצבא האמריקאי שלנו הוא כשמשלבים אותו עם הצבא הישראלי".

צבא ארה"ב השתמש לראשונה ברחפני קמיקזה ארוכי טווח בקרב. שיבוט אמריקאי של ה-Shahed-136 ( צילום: צבא ארה"ב )

במסגרת המבצע, צבא ארצות הברית עשה היסטוריה כשהשתמש לראשונה בקרב בנשק המכונה "כטב"מי קמיקזה" ארוכי טווח – ה-LUCAS. מדובר בשיבוט אמריקאי מדויק של ה"שהאד-136" האיראני, שפותח באמצעות הנדסה לאחור של כלים איראניים שנתפסו בעבר. בצעד של אירוניה היסטורית, השתמשה ארצות הברית באותם עיצובים ומושגי הפעלה של איראן כדי להכות בה בחזרה בלב שטחיה.

הסיבה לממדיהם הקטנים ולעלותם הנמוכה של כטב"מי ה-LUCAS נעוצה באסטרטגיה צבאית חדשה המכונה מסה ברת-השגה. בעוד שטיל שיוט מסורתי עולה למשלם המיסים האמריקאי כ-1.3 מיליון דולר ליחידה ודורש זמן ייצור ממושך, כטב"ם ה-LUCAS עולה כ-35,000 דולר בלבד.

המחיר הנמוך והמבנה הפשוט מאפשרים לצבא לייצר ולהפעיל אותם בכמויות אדירות, ליצור נחילים אוטונומיים שמתואמים ביניהם ולתקוף מטרות רבות בו-זמנית תוך שהם מקשים על מערכות ההגנה האווירית להתמודד עם המסה הקריטית. הכלים הקטנים הללו, המצוידים בחלקם בטרמינלים של "סטארלינק", מסוגלים לפעול מעבר לטווח הראייה ולבצע משימות תקיפה מדויקות תוך שמירה על שליטה אנושית בלופ.

טילי הטומהוק של ארה"ב בדרכם לאיראן | צילום: רשתות חברתיות

לצד נחילי הכטב"מים, המתקפה הציגה לראשונה את ה"טומאהוק השחור" – גרסה חדשה ומסתורית של טיל השיוט הוותיק. צילומים שפרסם הצי האמריקאי חשפו טילים בעלי ציפוי שחור מבריק, השונה מהצבע האפור הסטנדרטי של הצי.

טיל הטומהוק (BGM-109) נחשב לאחד מעמודי התווך של העוצמה הצבאית האמריקאית מאז נכנס לשירות בשנת 1983. זהו טיל שיוט מתקדם לטווח ארוך, המיוצר על ידי חברת ריית'יאון, ומסוגל להגיע לטווחים של כ-2,500 קילומטרים במהירות של 880 קמ"ש. הטיל, שמשקלו כ-1,440 ק"ג, משוגר מספינות קרב ומצוללות ונועד לפגוע במטרות בדיוק רב.

במהלך השנים עבר הטומהוק שדרוגים משמעותיים, כאשר הדגמים החדישים ביותר מייצגים את חזית הטכנולוגיה בשדה הקרב המודרני.

טיל שיוט טומהוק שחור נראה לראשונה בתקיפות על איראן ייתכן שקיבלנו מבט ראשון בטומהוק הימי, ( צילום: צבא ארה"ב )

מומחים מעריכים כי מדובר בגרסת ה-Maritime Strike Tomahawk (MST), הכוללת ציפוי מיוחד בולע מכ"ם ומדכא חתימת אינפרה-אדום, שנועד להפוך את הטיל לחמקן יותר וקשה לזיהוי כשהוא טס בגובה נמוך מעל פני המים. טילים אלו מצוידים במערכת ניווט רב-מצבית הכוללת חיישן אינפרה-אדום הדמייתי ויכולת תקשורת דו-כיוונית המאפשרת להם לקבל עדכוני מטרות ואף לשנות יעד תוך כדי טיסה.