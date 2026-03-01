כיכר השבת
האם זו גופתו של עלי חמינאי אחרי החיסול? | התמונה שמסעירה את הרשת

תמונה שרצה ברשת, מתיימרת לטעון כי מדובר בגופתו של המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, אחרי שחוסל בידי ישראל | ומה העלתה הבדיקה? (חדשות)

התמונה שהופצה ברשתות

תמונה שרצה ברשתות החברתיות הבוקר (ראשון) מתיימרת לטעון כי מדובר בגופתו של המנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, אחרי שחוסל בידי ישראל.

בתמונה, נראית גופה עם בגדים הדומים לאלו שהיה נוהג ללבוש, כשהיא קבורה מתחת להריסות הבטון ומעליה מספר מחלצים.

ברשתות מיהרו לחגוג על התמונה, והעיתונאי עמית סגל אף העלה אותה ברשתות עד שהתברר כי מדובר בתמונה שנערכה בבינה מלאכותית.

בתמונה, הכל נראה מדי מסודר וכל דבר ממוקם בצורה מדויקת, בשביל זירת חיסול דרמטית, מה גם שברקע ניתן לראות בניינים בעוד חמינאי חוסל במעמקי האדמה.

ואכן, בדיקה מהירה העלתה כי מדובר בתמונה שנוצרה או נרעכה באמצעות כלי הבינה המלאכותית של גוגל.

0 תגובות

3
הייתי רוצה שזה יהיה הוא, אבל סורי זה נראה ai גס
אוריה
2
זה עמית סגל זייף בבינה מלאכותית
חח
1
זה AI
מים

