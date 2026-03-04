הפנטגון פרסם הלילה את שמותיהם ותמונותיהם של ארבעה מתוך שישה הרוגים עד כה במלחמה עם איראן, שנפלו בבסיס אמריקני בכווית המשמש כצומת לוגיסטי מרכזי לאספקת ציוד ותחמושת לכוחות האמריקניים באזור.

ההרוגים ששמם הותר לפרסום הם קפטן קודי א. חורק, בן 35 מפלורידה; סמל מחלקה נוח ל. טיטינס, בן 42 מנברסקה; סמלת מחלקה ניקול מ. אמור, בת 39 ממינסוטה; וסמל דקלן ג'. קואדי, בן 20 מאיווה. קואדי, הצעיר מבין הנופלים, הועלה לדרגת סמל לאחר מותו.

כלל ההרוגים ששמם פורסם שירתו תחת פיקוד הסיוע ה-103, יחידת לוגיסטיקה של המילואים שבסיסה בדס מוין, איווה. פרטיהם של שני הרוגים נוספים באותה תקיפה נותרו חסויים בשלב זה, עד להשלמת הליך ההודעה למשפחותיהם. בנוסף להרוגים, פונו מהזירה לפחות 18 חיילים שנפצעו מרסיסים ומהדף הפגיעה.

בעלה של סמלת המחלקה ניקול אמור סיפר כי היא הייתה אמורה לשוב לביתה בתוך ימים אחדים. "היא כמעט הגיעה הביתה", אמר ג'ואי אמור, "אתה לא נוסע לכווית במחשבה שמשהו עומד לקרות, וזה שהיא הייתה אחת הראשונות – זה כואב".

מזכיר הצבא, דניאל דריסקול, מסר בהודעה רשמית כי "גברים ונשים אלו התנדבו באומץ להגן על מדינתנו, והקרבתם לעולם לא תישכח". מפקד כוחות המילואים של הצבא, לוטננט גנרל רוברט הרטר, הוסיף כי "אנו חולקים כבוד לגיבורינו שנפלו, ששירתו ללא מורא וללא מורא בהגנה על האומה שלנו. בשם מילואי הצבא, אנו מביעים את תנחומינו מקרב לב למשפחותיהם וליקיריהם".

מייג'ור גנרל טוד ארסקין ציין כי "האומה שלנו נשמרת בטוחה על ידי אנשים כאלה – גברים ונשים אמיצים שמוכנים לתת את חייהם מדי יום ביומו. הם מייצגים את הלב של אמריקה".

התקיפה בכווית התרחשה כיממה לאחר תחילת המערכה הצבאית המשותפת של ארצות הברית וישראל נגד איראן. הנשיא דונלד טראמפ התייחס לאבדות בנאום מוקלט ואמר כי "זה קורה לעיתים קרובות במלחמה". לדבריו, "למרבה הצער, סביר להניח שיהיו עוד לפני שזה יסתיים".