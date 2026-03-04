שוב, לצד אויבינו | האמירה של מקרון שמדהימה את ישראל

נשיא צרפת עמנואל מקרון הצהיר כי הפעולות הצבאיות שנקטו ארצות הברית וישראל נגד איראן חורגות ממסגרת המשפט הבינלאומי. בנאום שנשא בפני האומה הצרפתית ביום שלישי, אמר מקרון כי "ארצות הברית של אמריקה וישראל החליטו לפתוח בפעולות צבאיות. הן בוצעו מחוץ למסגרת החוק הבינלאומי, שאינו ניתן לאשר".

עם זאת, נשיא צרפת הטיל את האחריות על איראן במצב שנוצר, בתוכנית הגרעין והגדלת מלאי הטילים הבליסטיים.

​הנשיא הצרפתי הודיע על שליחת נושאת המטוסים שארל דה גול לים התיכון, בליווי כוחות אוויר ופריגטות. המהלך מגיע כחלק מיוזמה חדשה להקמת קואליציה בינלאומית שתאחד משאבים צבאיים במטרה לשקם ולאבטח את חופש התנועה בנתיבי הימיים באזור המזרח התיכון, נוכח המתיחות הגוברת.

​בהתייחסו להסלמה בלבנון, מתח מקרון ביקורת על חיזבאללה ועל האפשרות של תגובה קרקעית ישראלית. לדבריו, "בשעות האחרונות התפשטה המלחמה ללבנון, משם ביצע חיזבאללה את הטעות הגדולה של תקיפת ישראל וסיכון העם הלבנוני. על פי הדיווחים, ישראל שוקלת פעולה קרקעית. גם זו תהיה הסלמה מסוכנת וטעות אסטרטגית". הוא קרא לישראל לכבד את ריבונותה ושלמותה הטריטוריאלית של לבנון.

​במישור האזורי, אישר מקרון כי צרפת כבר לקחה חלק פעיל בהגנה על בעלות בריתה. "הגבנו מיד, וכהגנה עצמית לגיטימית, הפלנו רחפנים בשעות הראשונות של הסכסוך כדי להגן על המרחב האווירי של בעלות בריתנו, שיודעות שהן יכולות לסמוך עלינו", ציין. הוא הזכיר את מחויבותה של פריז להסכמי ההגנה עם קטאר, כווית ואיחוד האמירויות, וכן את הקשרים הביטחוניים עם ירדן ועיראק.

​במסגרת חיזוק הנוכחות הצבאית, נפרסו בשעות האחרונות מערכות הגנה אווירית, יחידות מכ"ם מוטסות ומטוסי ראפאל נוספים. כמו כן, הועברו אמצעי הגנה אווירית לממשל היווני-קפריסאי. במקביל, הורה מקרון על הגברת הכוננות בתוך צרפת. "עלינו, כמובן, להבטיח את הביטחון גם על אדמתנו הלאומית. לבקשתי, הממשלה חיזקה את מערכת ההגנה הצבאית של סנטינל והגבירה את הערנות סביב המקומות והאנשים החשופים ביותר", הסביר.

​התקיפות המשותפות של ארה"ב וישראל החלו בשבת האחרונה, ובמהלכן נהרגו כמעט 800 בני אדם באיראן, ובהם המנהיג העליון עלי חמינאי. בתגובה, שיגרה טהרן מטחי טילים וכטב"מים לעבר ישראל ויעדים אמריקאיים במדינות המפרץ. מקרון חזר על קריאתו להפסיק את התקיפות האוויריות ולפנות לאפיק דיפלומטי להשגת שלום בר קיימא.