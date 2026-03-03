מאז החלו ישראל וארה"ב לתקוף באיראן בבוקר יום השבת האחרון, היה זה נראה שאיראן הולכת למהלך התאבדותי, מעין "תמות נפשי עם פלישתים" ג'יהאדיסטי.

אכן, בסעודיה פורסמה קריקטורה של איראן ללא ראש כשהיא יורה לכל הכיוונים - העיקר לירות על משהו.

במבט ראשון, אכן לתקוף את מדינות המפרץ בנוסף לחזית קיימת מול ישראל וארה"ב יכול להיתפס כמהלך התאבדותי.

וכי לא מספיקה לכם העובדה שאנשי המוסד עושים ברחובות טהרן כבשלהם? וכי לא די לכם בתקיפות האוויריות שמאירות את שמי טהרן מדי שעה?

לכאורה, אין שום הסבר לכך שאיראן תתקוף בנוסף מדינות "ידידותיות" סוניות, כמו סעודיה וקטאר.

יתר על כן, אפילו עומאן שהייתה חלק בשיחות המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן "זכתה" למתקפות מצד בעלת הברית השיעית.

בניגוד למבט הראשוני על האירוע, נראה כי אין מדובר במהלך התאבדותי אלא בתכנון מחושב היטב.

איראן, ללא חמינאי, מבינה כי אין לה דרך טובה לצאת מן האירוע המסכן באופן ממשי את עצם קיומה. איראן, מדינת האייתולות שנאבקת גם על הצלת מעמדה כמעצמה אזורית, נאלצת לתקוף מדינות שנתפסו עד כה כבעלות ברית כדי ללחוץ על ארה"ב לסיים את המערכה.

איראן, בתוקפה בסיסים אמריקנים בקטאר או בכווית אינה מכוונת ל'ינקיס' באותם בסיסים, אלא דווקא לאותן מדינות בעלות ברית משותפות.

המטרה: לגרום כמה שיותר נזק אזרחי - בנמלי תעופה ובבתי מלון ולא רק בבסיסים צבאיים, על מנת שאותן מדינות יתחננו בפני טראמפ שמחויב להן על הפסקת המתקפה.

יתר על כן, איראן מנסה לשוות לעצמה דמות של מעצמה גלובלית המסוגלת ללחום נגד שמונה מדינות במקביל, למען יראו וייראו.

הדיווח בבלומברג לפיו טילי היירוט של קטאר אוזלים היא בדיוק התוצאה שאיראן קיוותה להשיג . בעלת הברית החדשה של ארה"ב תחת טראמפ דורשת מהנשיא לא רק פרגונים במועצת השלום, אלא הגנה אמיתית על אנשיה. טבעת החנק הזו סביב נשיא ארה"ב מצד כל מדינות המפרץ במקביל, היא תקוותה האחרונה של הרפבוליקה האיסלאמית באיראן.