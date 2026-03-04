כיכר השבת
מכה למשטר האיראני

מטוסי קרב תקפו עשרות מפקדות של ארגון הבסיג' האכזרי באיראן 

צה"ל תקף עשרות מפקדות של ביטחון הפנים והבסיג' הכפופים למשטר הטרור האיראני | צפו באילוסטרציה של המפקדות שהותקפו (צבא וביטחון)

אילוסטרציה של המפקדות שהותקפו
אילוסטרציה של המפקדות שהותקפו| צילום: צילום: דובר צה"ל
אילוסטרציה של המפקדות שהותקפו (צילום: דובר צה"ל)

חיל האוויר בהכוונת אמ"ן השלים אמש (שלישי) גל תקיפות נוסף לעבר מפקדות של משטר הטרור האיראני ברחבי טהרן.

במסגרת התקיפות, מטוסי חיל האוויר הטילו חימושים רבים לעבר עשרות מפקדות של הבסיג' ושל ביטחון הפנים הכפופים למשטר הטרור האיראני.

המפקדות שהותקפו שימשו את משטר הטרור האיראני לשימור יציבותו ושליטתו ברחבי תוך גיבוש תמונת המצב המבצעית.

כמו כן, הותקפו אגף האספקה והלוגיסטיקה של חיל היבשה השייך למשטר, משגרי טילים ומערכות הגנה.

בהודעת דובר נאמר: "צה"ל ימשיך להעמיק את הפגיעה בתשתיותיו של משטר הטרור האיראני".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

