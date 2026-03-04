מטוסי קרב תקפו עשרות מפקדות של ארגון הבסיג' האכזרי באיראן 

אילוסטרציה של המפקדות שהותקפו| צילום: צילום: דובר צה"ל
חיל האוויר בהכוונת אמ"ן השלים אמש (שלישי) גל תקיפות נוסף לעבר מפקדות של משטר הטרור האיראני ברחבי טהרן.
במסגרת התקיפות, מטוסי חיל האוויר הטילו חימושים רבים לעבר עשרות מפקדות של הבסיג' ושל ביטחון הפנים הכפופים למשטר הטרור האיראני.
המפקדות שהותקפו שימשו את משטר הטרור האיראני לשימור יציבותו ושליטתו ברחבי איראן תוך גיבוש תמונת המצב המבצעית.
כמו כן, הותקפו אגף האספקה והלוגיסטיקה של חיל היבשה השייך למשטר, משגרי טילים ומערכות הגנה.
בהודעת דובר צה"ל נאמר: "צה"ל ימשיך להעמיק את הפגיעה בתשתיותיו של משטר הטרור האיראני".
