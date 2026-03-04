'שאגת הארי'תיעוד מיוחד: כך חיסל מטוס קרב חיילים איראנים שניסו לפגוע בחיל האוויר | צפוחיל האוויר חיסל חיילים איראנים שהפעילו מערכות הגנה אווירית נגד מטוסי חיל האוויר | צפו בתיעוד (צבא וביטחון)בנב. ניסניכיכר השבת | 08:01צפו בתיעוד - צילום: דובר צה"לצפו בתיעוד| צילום: צילום: דובר צה"ל10100:00/0:08צפו בתיעוד (צילום: דובר צה"ל)צה"לאיראןמטוסי קרבמבצע שאגת האריהאם הכתבה עניינה אותך?כן (85%)לא (15%)תוכן שאסור לפספס:מטוסי קרב תקפו עשרות מפקדות של ארגון הבסיג' האכזרי באיראן ב. ניסני|07:40אש שלא דועכת | תיעוד מרהיב מהתקיפות הדרמטיות בטהראןדוד הכהן|07:35לצפות ולבכות: הרב שאיבד את שלושת ילדיו באסון הנורא בבית שמש מדברדוד הכהן|07:22 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:איראן שיגרה טילים למרכז הארץ וירושלים | ישראל וארה"ב תקפו יעדים רבים ברחבי איראןכתבי כיכר השבת|06:36דיווח דרמטי: מדינה נוספת תקפה באיראן ביממה האחרונהאריה רוזן|03.03.26לחץ על הכפתור האדום: כך הטיל ראש הממשלה מרחוק חימושים באיראן אריה רוזן|03.03.26
