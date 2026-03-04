• במהלך הלילה ביצע חיל האוויר הישראלי שורת תקיפות נרחבות ברחבי איראן.

• רשת CBS דיווחה כי מפציצי B-2 של ארצות הברית תקפו מרכזי פיקוד ושליטה של משמרות המהפכה באיראן.

• דיווח בניו יורק טיימס: בכירים באיראן חוששים שבחירה בבנו של עלי ח'אמנאי תהפוך אותו ליעד לחיסול.

לצפות ולבכות: הרב שאיבד את שלושת ילדיו באסון הנורא בבית שמש מדבר דוד הכהן | 07:22

• איראן שיגרה, במהלך הלילה והבוקר, טילים לעבר מדינת ישראל, אזעקות הופעלו ברחבי הארץ, לא היו נפגעים.

• במהלך הלילה שיגר חיזבאללה טילים לעבר צפון הארץ, מערכות ההגנה יירטו את השיגורים, לא היו נפגעים.

• לקראת תקיפות צה"ל: דובר צה"ל פרסם אזהרת פינוי ל-13 כפרים בדרום לבנון.

עדכונים שוטפים

07:30: רשת CNN דיווחה הלילה כי כוחות אופוזיציה צפויים להשתתף בימים הקרובים במבצע קרקעי במערב איראן. הדיווח התבסס על גורמים כורדיים.

07:00: פיקוד העורף הודיע כי האירוע בקרית שמונה הסתיים וניתן לצאת מהמרחב המוגן.

06:54: שיגורים מלבנון - אזעקות הופעלו בקרית שמונה.

06:48: אזעקות הופעלו במטולה.

06:35: דובר צה"ל בערבית פרסם אזהרות פינוי ל-13 כפרים בדרום לבנון.

06:12: פיקוד העורף הודיע כי ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים.

06:10: במד"א הודיעו כי לא היו נפגעים כתוצאה מהמטח האחרון מאיראן.

06:00: המטח מאיראן: אזעקות הופעלו בירושלים והמרכז.

05:53: דובר צה"ל הודיע כי זוהו שיגורים מאיראן, אזעקות צפויות בירושלים וגוש דן.