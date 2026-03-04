כיכר השבת
'שאגת הארי' | היום החמישי

LIVEאיראן שיגרה טילים למרכז הארץ וירושלים | ישראל וארה"ב תקפו יעדים רבים ברחבי איראן

איראן שיגרה מטחי טילים לעבר מדינת ישראל | אזעקות הופעלו במהלך הלילה והבוקר | חיל האוויר ביצע תקיפות נרחבות ברחבי בטהראן, שיראז, תבריז ואורמיה | בין יעדי התקיפה: אתרי שיגור, מערכות הגנה ותשתיות של המשטר | אזעקות בצפון הארץ בשל שיגורים מלבנון, צה"ל בשורת תקיפות בלבנון • העדכונים (חדשות)

תקיפות בטהרן (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

סיכום החדשות המרכזיות

• במהלך הלילה ביצע חיל האוויר הישראלי שורת תקיפות נרחבות ברחבי .

• רשת CBS דיווחה כי מפציצי B-2 של תקפו מרכזי פיקוד ושליטה של משמרות המהפכה באיראן.

• דיווח בניו יורק טיימס: בכירים באיראן חוששים שבחירה בבנו של עלי ח'אמנאי תהפוך אותו ליעד לחיסול.

• איראן שיגרה, במהלך הלילה והבוקר, טילים לעבר מדינת ישראל, אזעקות הופעלו ברחבי הארץ, לא היו נפגעים.

• במהלך הלילה שיגר חיזבאללה טילים לעבר צפון הארץ, מערכות ההגנה יירטו את השיגורים, לא היו נפגעים.

• לקראת תקיפות : דובר צה"ל פרסם אזהרת פינוי ל-13 כפרים בדרום לבנון.

עדכונים שוטפים

07:30: רשת CNN דיווחה הלילה כי כוחות אופוזיציה צפויים להשתתף בימים הקרובים במבצע קרקעי במערב איראן. הדיווח התבסס על גורמים כורדיים.

07:00: פיקוד העורף הודיע כי האירוע בקרית שמונה הסתיים וניתן לצאת מהמרחב המוגן.

06:54: שיגורים מלבנון - אזעקות הופעלו בקרית שמונה.

06:48: אזעקות הופעלו במטולה.

06:35: דובר צה"ל בערבית פרסם אזהרות פינוי ל-13 כפרים בדרום לבנון.

06:12: פיקוד העורף הודיע כי ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים.

06:10: במד"א הודיעו כי לא היו נפגעים כתוצאה מהמטח האחרון מאיראן.

06:00: המטח מאיראן: אזעקות הופעלו בירושלים והמרכז.

05:53: דובר צה"ל הודיע כי זוהו שיגורים מאיראן, אזעקות צפויות בירושלים וגוש דן.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר