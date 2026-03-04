כיכר השבת
דילמה במשטר

באיראן תכננו להכריז הבוקר על בנו של חמינאי כיורש | החשש: יהפוך ליעד חיסול

מועצת המומחים באיראן קיימה כינוסים וירטואלים, ותכננה להכריז הבוקר על בחירתו של ח'אמנאי הבן כיורש, אך חוששים כי הכרזה שכזו תהפוך את הבן ליעד לחיסול (בעולם)

מוג'תבא חמינאי (צילום: מתוך סוכנות הידיעות האיראנית)

המועמד המוביל לירש את מקומו של עלי חמינאי ולהפוך למנהיג העליון הבא של הוא מושתבא ח'אמנאי, בנו של עלי ח'אמנאי.

בניו יורק טיימס דווח הלילה (בין שלישי לרביעי) כי 'מועצת המומחים' של איראן קיימה אמש כינוסים וירטואליים ותכננה להכריז כבר הבוקר על בחירתו של מושתבא ח'אמנאי, אך באיראן חוששים שהודעה על בחירתו תהפוך אותו ליעד חיסול ותסכן את חייו.

בעיתון ציינו כי שני מועמדים מרכזיים הם עלי-רזא עראפי, חבר מועצת ההנהגה הזמנית באיראן, וחסן ח'ומיני, נכדו של מייסד המשטר ח'ומיני.

כזכור, כפי שדווח ב'כיכר השבת', בישראל העריכו אתמול כי מועצת המומחים של איראן תכריז בקרוב על בנו של עלי חמינאי, מוג'תבא, כיורשו. כך על פי דיווח בערוץ האופוזיציה 'איראן אינטרנשיונל". ההחלטה התקבלה תחת לחץ של משמרות המהפכה.

מועצת החכמים היא גוף בן 88 צירים שתפקידו בחירת מנהיג עליון לאיראן. הוא לא התכנס למטרה זו ב-36 השנים האחרונות, שבהן כיהן בתפקיד חמינאי. המועצה נבחרת בבחירות כלליות באיראן בכל שמונה שנים ונהוג שחבריה הם אנשי דת.

מוגת'בא חמינאי הוא בנו השני של המנהיג העליון, והוא נחשב לאיש המחנה השמרני-קיצוני כמו אביו. מוג'תבא הביע בין היתר תמיכה בדיכוי מתנגדי המשטר בתוך איראן ובנקיטת מדיניות ניצית ותקיפה כלפי אויבים חיצוניים.

אנליסטים מחוץ לאיראן תיארו אותו בעבר כמעין "שומר סף" בסביבתו של אביו, וב-2019 הוטלו עליו סנקציות אמריקניות. בוושינגטון הסבירו אז כי למרות שאין לו תפקיד רשמי, הוא עדיין "מייצג" את המנהיג העליון.

ישראל תקפה אתמול את מפגש מועצת החכמים של איראן בעיר קום, בעת שהתכנסה כדי לבחור מנהיג עליון חדש במקומו של עלי חמינאי שחוסל בשבת. לפי הדיווחים, התקיפה התבצעה בעת ההצבעה.

עם זאת, סוכנות "פארס" האיראנית דיווחה כי התקיפה הישראלית לא פגעה בכינוס של מועצת המומחים. "לא נערכה פגישה במקום", נכתב בדיווח. "זאת, עקב חששות ביטחוניים - כדי להגן על חייהם של הנציגים". לפי הדיווח, "המומחים המשיכו בפגישותיהם בשיטת הצבעה שונה".

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
הם לא צריכים לחשוש מזה הוא במילא כבר יעד לחיסול
יעקב

כיכר השבת
