לצפות ולבכות: הרב שאיבד את שלושת ילדיו באסון הנורא בבית שמש מדבר

הרב יצחק ביטון, אביהם של יעקב, אביגיל ושרה הי"ד שנרצחו בפגיעה הישירה בבית שמש חוזר לרגעי האסון הנורא ומשחזר את הרגעים הדרמטיים וקורא לעצור את השנאה בעם | צפו (חרדים)

הרב יצחק ביטון, אביהם של שלושת הילדים יעקב, אביגיל ושרה הי"ד שנרצחו בפגיעה הישירה בתחילת השבוע ב חזר לרגעי האסון הנורא.

בריאיון ל-i24NEWS סיפר הרב ביטון כי לאחר הנפילה, רץ לחפש את ילדיו: "הלכתי לראות את המקום, בית הכנסת נעלם לחלוטין, לא נשאר כלום, גם המקלט נחרב. מכמויות העשן והאש הבנתי לאן אני מובל ולאן הרוח נושבת".

הרב יצחק ורעייתו היו יחד עם בת אחרת בדירה סמוכה: "כל הבית התמוטט והתרסק כמעט, בניסי ניסים אנחנו חיים, גם הילדה קצת נפצעה בראשה, אבל ברוך ה' היא מרגישה טוב".

"אני מבקש באמת מכלל עם ישראל ובפרט גם מהמנהיגות האמיתית, או המנהיגות המדומה שיש בקרבנו, שיעצרו את מחול המזיקים של שנאת החינם", התחנן האב השכול בסיום דבריו.

1
מן השמיים תנוחמו. איזה אסון נורא! לקבור שלושה ילדים... ה' ישמור
שירה

