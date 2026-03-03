"לא משנה איזה מנהיג תבחרו", הלעג של חשבון המוסד ( צילום: חשבון המוסד בפרסית )

על פי הדיווחים, חיל האוויר תקף את בניין מועצת המומחים הממוקם בעיר קום שבאיראן. מדובר בגוף שאחרי על בחירת המנהיג העליון החדש אחרי מותו של עלי חמינאי.

על פי החוקה האיראנית, את המנהיג העליון בוחר גוף שמכונה "מועצת המומחים" ומונה 88 אנשי דת.

הנציגים הללו נבחרים אמנם על ידי הציבור האיראני, אבל כדי שיוכלו להתמודד הם צריכים לקבל אישור מגוף נוסף שמכונה "מועצת שומרי החוקה", שחבריו ממונים באופן ישיר או עקיף על ידי המנהיג העליון עצמו, כך שלחמינאי הייתה שליטה גדולה על מינוי הבכירים שאחראים כעת על מינוי יורשו – ומי שנחשב ליריבו או ללא נאמן מספיק לערכי המהפכה האיסלאמית, נפסל מראש.

מוקדם יותר הודיע האייתוללה עלי מועלמי, חבר מועצת המומחים כי "בחירת המנהיג החדש לא תתארך".

חשבון המוסד בטלגרם פרסם תיעוד עם מסר ברור לאחר התקיפה של בניין המועצה: "לא משנה מי ייבחר היום, גורלו כבר נקבע, רק העם האיראני יבחר את המנהיג העתידי שלו".