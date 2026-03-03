כיכר השבת
המוסד בסרטון לועג

מבוכה במשטר האיראני: צה"ל תקף את המועצה שאמורה לבחור מנהיג חדש 

חיל האוויר תקף את בניין מועצת המומחים באיראן | מדובר בגוף שאחרי על בחירת המנהיג העליון החדש אחרי מותו של עלי חמינאי (בארץ)

"לא משנה איזה מנהיג תבחרו", הלעג של חשבון המוסד
"לא משנה איזה מנהיג תבחרו", הלעג של חשבון המוסד| צילום: צילום: חשבון המוסד בפרסית
"לא משנה איזה מנהיג תבחרו", הלעג של חשבון המוסד (צילום: חשבון המוסד בפרסית)

על פי הדיווחים, חיל האוויר תקף את בניין מועצת המומחים הממוקם בעיר קום שבאיראן. מדובר בגוף שאחרי על בחירת המנהיג העליון החדש אחרי מותו של עלי חמינאי.

על פי החוקה האיראנית, את המנהיג העליון בוחר גוף שמכונה "מועצת המומחים" ומונה 88 אנשי דת.

הנציגים הללו נבחרים אמנם על ידי הציבור האיראני, אבל כדי שיוכלו להתמודד הם צריכים לקבל אישור מגוף נוסף שמכונה "מועצת שומרי החוקה", שחבריו ממונים באופן ישיר או עקיף על ידי המנהיג העליון עצמו, כך שלחמינאי הייתה שליטה גדולה על מינוי הבכירים שאחראים כעת על מינוי יורשו – ומי שנחשב ליריבו או ללא נאמן מספיק לערכי המהפכה האיסלאמית, נפסל מראש.

מוקדם יותר הודיע האייתוללה עלי מועלמי, חבר מועצת המומחים כי "בחירת המנהיג החדש לא תתארך".

חשבון המוסד בטלגרם פרסם תיעוד עם מסר ברור לאחר התקיפה של בניין המועצה: "לא משנה מי ייבחר היום, גורלו כבר נקבע, רק העם האיראני יבחר את המנהיג העתידי שלו".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר