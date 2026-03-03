מהזירה בבני ברק| צילום: צילום: איציק זביחי
מהזירה בבני ברק (צילום: איציק זביחי)
רכבים בוערים בבני ברק| צילום: צילום: דוד קשת
רכבים בוערים בבני ברק (צילום: דוד קשת)
מספר נפילות של רסיסים ושברי יירוט במרכז הארץ דווחו לאחר רצף שיגורים חריג מאיראן. בין השאר נפלו שברי יירוט על בניין בבני ברק, ועל רכבים בעיר.
מעיריית בני ברק נמסר כי התקבלו 2 דיווחים על נפילת רסיסים ברחבי העיר. בזירה אחת רכב עולה באש ללא נפגעים, בזירה שניה פגיעה בדירה ושני נפגעים שמטופלים ע''י כוחות ההצלה.
שוטרים, לוחמי מג"ב וחבלני המשטרה פועלים כעת על מנת לבודד את זירות הנפילה, אנו מבקשים מהציבור להתרחק מזירות נפילה ולהישמע להוראות השוטרים בשטח. טרם ידוע על נפגעים.
על פי דוברות מד"א, חובשים ופרמדיקים מעניקים טיפול רפואי בזירות במרכז הארץ לכ-3 פצועים במצב קל.
