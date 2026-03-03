מהזירה בבני ברק - צילום: איציק זביחי מהזירה בבני ברק | צילום: צילום: איציק זביחי 10 10 0:00 / 1:01 מהזירה בבני ברק ( צילום: איציק זביחי )



רכבים בוערים בבני ברק | צילום: דוד קשת

מספר נפילות של רסיסים ושברי יירוט במרכז הארץ דווחו לאחר רצף שיגורים חריג מאיראן. בין השאר נפלו שברי יירוט על בניין בבני ברק, ועל רכבים בעיר.