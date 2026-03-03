מוקדם יותר היום (שלישי) פורסם כי המשטרה עיכבה שני אזרחים זרים, לאחר שעל פי החשד תיעדו מתקן ביטחוני בגזרת מחוז ת"א.

על פי החשד, העיתונאים שמוצאם ככל הנראה מטורקיה והם עובדים ברשת CNN טורקיה, תיעדו בזמן אמת לערוץ תקשורת זרה. כוח משטרתי שהגיע למקום פעל להפסקת השידור והחל בבדיקת החשודים.

המשטרה אמנם לא מסרה איזה מתקן ביטחוני מדובר - בו הם עשו שידור חי, אך ככל הנראה מדובר בקריה בתל אביב.

"הם צילמו מקומות אסטרטגיים ומיד נעצרו", סיפר ל'מאקו' גורם המעורה בפרטים. על פי הדיווח הזה, "המשטרה לקחה להם את תעודות העיתונאי והעניין נמצא בבדיקה. נבדקים הכרטיסים של המצלמות שלהם להבין מה צילמו, מה שודר בטלוויזיה שלהם ואז יפעלו בהתאם".

מהמשטרה נמסר כי "שוטרי מרחב ירקון עיכבו לפני זמן קצר שני אזרחים זרים לאחר שעל פי החשד תיעדו מתקן ביטחוני באזור ת"א".

על פי הודעת המשטרה, "בעקבות קריאה שהתקבלה במוקד 100 על שני חשודים שנצפו כשהם מצוידים במצלמות, שעל פי החשד תיעדו בזמן אמת לערוץ תקשורת זרה, הגיע למקום כוח שפעל להפסקת השידור והחל בבדיקת החשודים. החשודים שהציגו עצמם כעיתונאים, הציגו תעודה שפג תוקפה, והועברו לחקירה".