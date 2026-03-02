נתפסו על חם: זה מה שתועדו החשודות מרססות על בטונדה בבקעה

הבוקר התקבל דיווח במוקד המשטרה של מחוז ש"י לפיו שתי חשודות ריססו גרפיטי על גבי בטונדות באזור הבקעה.

עם קבלת הדיווח, שוטרי מרחב גלעד החלו בסריקות אחר החשודות במעשה. בעת הגעת שוטרי תחנת הבקעה למקום הם הופתעו לגלות כי מדובר בריסוס גרפיטי בצבעי דגל פלסטין, שרוסס על גבי סמל מגן דוד.

תוך זמן קצר אותרו החשודות כשהן עושות דרכן בצומת אלמוג. ברכבן אותרו מספר מכלי ריסוס צבע.

החשודות, ישראליות תושבות ירושלים בשנות ה-40 וה-60 לחייהן, הועברו לחקירה בתחנת הבקעה והרכב אשר שימש אותן בעת ביצוע המעשה, נתפס והועבר לבחינת הליך מנהלי.

מהמשטרה נמסר כי "שוטרי מחוז ש"י ימשיכו כל העת בפעילותם לשמירת הביטחון באזור, לצד פעולות רבות לניטור ואיתורם של אלו המפרים סדר, המעודדים ומסיתים לטרור או את מבצעיו, והמגלים שמחה בעת מלחמה ממעשיו של האויב שמטרתן פגיעה במדינת ישראל".