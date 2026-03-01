תיעוד: ראש קרב של טיל איראני נופל בעוצמה ליד המקומות הקדושים

- צילום: דוברות המשטרה | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:27 ( צילום: דוברות המשטרה )

זה קרה כבר בתחילתה של המלחמה. עם תחילת מבצע "שאגת הארי", נגד משטר הרשע של האייתוללות באיראן, זוהו נפילות במרכז הארץ - כולל באזור ירושלים. אחת הנפילות אירעה במרחק של כמה מאות מטרים מהמקומות הקדושים בעיר העתיקה בירושלים.

המשטרה מסרה היום (ראשון), כי בעקבות שמיעת פיצוץ ווזיהוי עשן המיתמר משטח פתוח הנמצא מאות מטרים בודדים מהמקומות הקדושים בעיר העתיקה - השוטרים והחבלנים פתחו בסריקות נרחבות, שם איתרו ראש קרב של טיל איראני, וכן חומרי בערה ונפץ נוספים שהתפזרו במרחב.

( צילום: דוברות המשטרה )

( צילום: דוברות המשטרה )