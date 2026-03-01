כיכר השבת
תיעוד: ראש קרב של טיל איראני נופל בעוצמה ליד המקומות הקדושים

במרחק מאות מטרים בודדים מהמקומות הקדושים בעיר העתיקה בירושלים - ראש קרב של טיל איראני פגע בעוצמה בשטח פתוח | כך זה נראה (בארץ)

2תגובות
| צילום: צילום: דוברות המשטרה
זה קרה כבר בתחילתה של המלחמה. עם תחילת מבצע "שאגת הארי", נגד משטר הרשע של האייתוללות באיראן, זוהו נפילות במרכז הארץ - כולל באזור . אחת הנפילות אירעה במרחק של כמה מאות מטרים מהמקומות הקדושים בעיר העתיקה בירושלים.

המשטרה מסרה היום (ראשון), כי בעקבות שמיעת פיצוץ ווזיהוי עשן המיתמר משטח פתוח הנמצא מאות מטרים בודדים מהמקומות הקדושים בעיר העתיקה - השוטרים והחבלנים פתחו בסריקות נרחבות, שם איתרו ראש קרב של טיל איראני, וכן חומרי בערה ונפץ נוספים שהתפזרו במרחב.

(צילום: דוברות המשטרה)
הפריט נוטרל וטופל ע"י חבלני מחוז ירושלים, שהעבירו אותו להמשך מחקר במעבדות החבלה של המשטרה.

משטרת ישראל שבה ומדגישה, כי בהתאם להנחיות פיקוד העורף, כלל המקומות הקדושים בעיר העתיקה סגורים לכניסת מתפללים ומבקרים, במטרה לשמור על בטחונם ובטיחותם של האזרחים, ומבקשים מהציבור להימנע מהגעה למקומות הקדושים.

מפקד מרחב דוד, נצ"מ דביר תמים, התייחס לפגיעה: "הנחיות פיקוד העורף מצילות חיים. קיבלנו אתמול הוכחה נוספת לכך שמבחינת האויב כל המטרות כשרות, ואם אותו ראש קרב היה סוטה בכמה מאות מטרים, ייתכן מאוד שהייתה מתרחשת פגיעה קשה מאוד, ובפרט אם היה נפגע אחד מהמקומות הקדושים כשהוא מלא במתפללים ומבקרים. נמשיך לפעול ליישם את הנחיות פיקוד העורף, כדי להגן ולשמור על ביטחון האזרחים".

0 תגובות

2
בתור יהודי תורני אני מכיר רק מקום קדוש אחד. מה זה 'המקומות הקדושים'? העתקה מעולם חילוני.
מד
1
מה הם המקומות הקדושים? שלנו או של הגויים?
קיב

