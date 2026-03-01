הנפילה סמוך לבית שמש: בור נפער בכביש 38; הכביש נסגר לתנועה

מאז תחילת מלחמת שאגת הארי, ערי ישראל מופגזות, המטחים מתמקדים באיזור המרכז, צפון וירושלים, כאשר איזור המרכז מקבל את נתח האזעקות הגדול ביותר.

בגזרת בית שמש ישנן פחות אזעקות, אך בשעות האחרונות דווח על מספר נפילות באיזור, בעיקר במושבים שליד.

במטח הטילים האחרון, נפגע כביש 38 הסמוך לבית שמש, ובור נפער סמוך לכביש וגם הכביש נפגע מהטיל או שברי הטיל הטיל שנפל באיזור. המשטרה נמצאת כעת במקום ומעכבת את תנועת הנוסעים לכיוון ירושלים.

בור ענק שנוצר בשטח פתוח בסמוך לכביש 38 בגזרת בית שמש כתוצאה מנפילה.

מצוות הצלה נמסר: "חובשים ופראמדיקים של 'צוות הצלה' העניקו סיוע רפואי ראשוני למספר נהגים שנפגעו באורח קל כתוצאה מרסיסים שעפו על רכבם, בחסדי שמיים אף אחד לא נזקק לפינוי לבית החולים להמשך טיפול".

בתוך כך צה"ל דיווח לפני זמן קצר, כי לראשונה מתחילת המלחמה, חיל האוויר יצא לתקוף מטרות גם בבירת איראן - טהראן.

על פי הדיווחים הזורמים מאיראן, אחד היעדים שנפגעו בהתקפה הגדולה של ישראל, זו הטלוויזיה הממלכתית של איראן.