כיכר השבת
הטלוויזיה האיראנית הופצצה

הנפילה סמוך לבית שמש: בור נפער בכביש 38; הכביש נסגר לתנועה

העיר בית שמש אמנם נהנת משקט יחסי לאיזור המרכז, אך ביממה האחרונה היו מספר נפילות משמעותיות באיזור, הבוקר, שברי טילים פגעו בכביש הסמוך לעיר (חדשות בארץ)

זירת הנפילה ליד בית שמש (צילום: איחוד הצלה, צוות הצלה)

מאז תחילת מלחמת , ערי ישראל מופגזות, המטחים מתמקדים באיזור המרכז, צפון וירושלים, כאשר איזור המרכז מקבל את נתח האזעקות הגדול ביותר.

בגזרת ישנן פחות אזעקות, אך בשעות האחרונות דווח על מספר נפילות באיזור, בעיקר במושבים שליד.

במטח הטילים האחרון, נפגע כביש 38 הסמוך לבית שמש, ובור נפער סמוך לכביש וגם הכביש נפגע מהטיל או שברי הטיל הטיל שנפל באיזור. המשטרה נמצאת כעת במקום ומעכבת את תנועת הנוסעים לכיוון ירושלים.

בור ענק שנוצר בשטח פתוח בסמוך לכביש 38 בגזרת בית שמש כתוצאה מנפילה.

מצוות הצלה נמסר: "חובשים ופראמדיקים של 'צוות הצלה' העניקו סיוע רפואי ראשוני למספר נהגים שנפגעו באורח קל כתוצאה מרסיסים שעפו על רכבם, בחסדי שמיים אף אחד לא נזקק לפינוי לבית החולים להמשך טיפול".

בתוך כך צה"ל דיווח לפני זמן קצר, כי לראשונה מתחילת המלחמה, חיל האוויר יצא לתקוף מטרות גם בבירת - טהראן.

על פי הדיווחים הזורמים מאיראן, אחד היעדים שנפגעו בהתקפה הגדולה של ישראל, זו הטלוויזיה הממלכתית של איראן.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (92%)

לא (8%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר