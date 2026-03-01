במסגרת מהלומת הפתיחה של מבצע ׳שאגת הארי׳, חיל האוויר תקף בהכוונת אמ״ן ובשיתוף אמ"ץ וחיסל שבעה בכירים בצמרת ההנהגה הביטחונית האיראנית בעת שהתכנסו במספר מוקדים בטהרן, כך עדכן לפני זמן קצר (ראשון) דובר צה"ל בהצהרה מיוחדת לציבור.

בפתח דבריו אמר אפי דפרין: "צה״ל מאשר כעת כי במסגרת התקיפות בהם חוסלו שבעה מצמרת ההנהגה, חוסל עבד אל-רחים מוסוי, רמטכ״ל איראן. מוסוי היה אחד המפקדים הצבאיים הבכירים ביותר באיראן ושימש כמחליפו של מחמד חסין באקרי, רמטכ״ל איראן שחוסל במכת הפתיחה של מבצע ׳עם כלביא׳ ביוני 2025".

עוד אמר דו"צ: "לפני פרוץ מבצע ׳עם כלביא׳, היה מוסוי מפקד צבא איראן ומילא שורת תפקידים ביטחוניים מרכזיים. במסגרת כך, היה אמון על ניהול מערכת הביטחון האיראנית ופיקד על ירי של מאות טילים בליסטיים ששוגרו לעבר שטח המדינה והרגו אזרחים ישראלים במהלך המבצע".

לדבריו: "צה״ל חיסל את מרבית המפקדים הצבאיים הבכירים ביותר של ההגנה הביטחונית האיראנית. בתחילת המבצע ועם מכת הפתיחה, חיל האוויר חיסל כ-40 מפקדים מרכזיים בדקה - מכה היסטורית שהתאפשרה באמצעות מודיעין מדויק של אמ"ן".

"כמו כן", הוסיף דיפרין, "צה"ל השמיד עשרות מערכות הגנה במערב ומרכז איראן וסולל את הדרך ליצירת עליונות אווירית בשמי טהרן. חיל האוויר ממשיך לפעול בהגנה ובהתקפה ללא הפסקה במטרה להסיר איומים על מדינת ישראל ולהעמיק את הפגיעה במשטר הטרור האיראני".