כיכר השבת
מכת פתיחה משמעותית

דובר צה"ל בשידור חי: 40 מפקדים, כולל הרמטכ"ל, חוסלו בדקה אחת" | צפו בהצהרה

דובר צה״ל, תת-אלוף אפי דפרין מסר הצהרה מיוחדת בשידור חי לציבור בישראל על מצב המלחמה עם איראן | לדבריו: "40 מפקדים חוסלו בדקה אחת: חוסלה הצמרת הביטחונית האיראנית במכת הפתיחה. כעת ניתן לחשוף כי צה״ל חיסל את רמטכ״ל איראן בטהרן"  (חדשות מלחמה)

השמדת עשרות מערכות הגנה באיראן
השמדת עשרות מערכות הגנה באיראן
השמדת עשרות מערכות הגנה באיראן (צילום: דו"צ)

במסגרת מהלומת הפתיחה של מבצע ׳׳, חיל האוויר תקף בהכוונת אמ״ן ובשיתוף אמ"ץ וחיסל שבעה בכירים בצמרת ההנהגה הביטחונית האיראנית בעת שהתכנסו במספר מוקדים בטהרן, כך עדכן לפני זמן קצר (ראשון) דובר צה"ל בהצהרה מיוחדת לציבור.

בפתח דבריו אמר אפי דפרין: "צה״ל מאשר כעת כי במסגרת התקיפות בהם חוסלו שבעה מצמרת ההנהגה, חוסל עבד אל-רחים מוסוי, רמטכ״ל . מוסוי היה אחד המפקדים הצבאיים הבכירים ביותר באיראן ושימש כמחליפו של מחמד חסין באקרי, רמטכ״ל איראן שחוסל במכת הפתיחה של מבצע ׳עם כלביא׳ ביוני 2025".

ההצהרה של אפי דפרין | צפו
ההצהרה של אפי דפרין | צפו
ההצהרה של אפי דפרין | צפו (צילום: דו"צ)

עוד אמר דו"צ: "לפני פרוץ מבצע ׳עם כלביא׳, היה מוסוי מפקד צבא איראן ומילא שורת תפקידים ביטחוניים מרכזיים. במסגרת כך, היה אמון על ניהול מערכת הביטחון האיראנית ופיקד על ירי של מאות טילים בליסטיים ששוגרו לעבר שטח המדינה והרגו אזרחים ישראלים במהלך המבצע".

לדבריו: "צה״ל חיסל את מרבית המפקדים הצבאיים הבכירים ביותר של ההגנה הביטחונית האיראנית. בתחילת המבצע ועם מכת הפתיחה, חיל האוויר חיסל כ-40 מפקדים מרכזיים בדקה - מכה היסטורית שהתאפשרה באמצעות מודיעין מדויק של אמ"ן".

"כמו כן", הוסיף דיפרין, "צה"ל השמיד עשרות מערכות הגנה במערב ומרכז איראן וסולל את הדרך ליצירת עליונות אווירית בשמי טהרן. חיל האוויר ממשיך לפעול בהגנה ובהתקפה ללא הפסקה במטרה להסיר איומים על מדינת ישראל ולהעמיק את הפגיעה במשטר הטרור האיראני".

חיסולו של רמטכ״ל איראן, עבד אל-רחים מוסוי (צילום: דו"צ)

