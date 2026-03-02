לוויה בלי פוליטיקאים ילדים רכים: הותרו לפרסום שמותיהם של שלושה אחים שנספו באסון בבית שמש אסון בלתי נתפס בבית שמש, לפני זמן קצר הותר לפרסם, כי שלושה ילדים שנספו באסון אתמול בבית שמש, הם בני משפחה אחת | ההלוויה תתקיים אחר הצהריים בהר הזיתים בירושלים (דיין האמת)

שכ שאול כהנא כיכר השבת | 15:45