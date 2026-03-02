כיכר השבת
לוויה בלי פוליטיקאים

ילדים רכים: הותרו לפרסום שמותיהם של שלושה אחים שנספו באסון בבית שמש

אסון בלתי נתפס בבית שמש, לפני זמן קצר הותר לפרסם, כי שלושה ילדים שנספו באסון אתמול בבית שמש, הם בני משפחה אחת | ההלוויה תתקיים אחר הצהריים בהר הזיתים בירושלים (דיין האמת)

3תגובות
האחים ביטוו הי"ד (צילום: באדיבות המשפחה)

העיר  חטפה אתמול (ראשון) מכה קשה מנשוא, כאשר טיל שפגע פגיעה ישירה במקלט גרם למותם של תשעה יהודים. כעת הותרו לפרסום שמותיהם של שלושה אחים שנספו באסון.

שלושה מתושבי העיר שנהרגו מפגיעת הטיל בבית שמש - הם האחים:

יעקב ביטון ז"ל (16)

אביגיל ביטון ז"ל (15)

שרה ביטון ז"ל (13)

מסע הלוויה הכואב של שלושת האחים שנספו יתקיים בהר הזיתים בירושלים, בשעה 17:00, המשפחה ביקשה שבלוויה לא ישתתפו פוליטקאים.

כזכור, במכון לרפואה משפטית באבו כביר הודיעו הבוקר (שני) כי הושלם הליך זיהוי הגופות שחולצו מזירת האסון הנורא בבית שמש, כתוצאה מפגיעה ישירה של טיל ששוגר מאיראן. באסון נרצחו תשעה אזרחים.

עד לפרסום זה, הותרו לפרסום שמותיהם של ארבעה מהנרצחים: שרה אלימלך הי"ד ובתה רונית אלימלך הי"ד - מתנדבת בארגון 'איחוד הצלה', אורן כ"ץ הי"ד וגבריאל ברוך רווח הי"ד.

ד"ר ריקרדו נחמן, מנהל היחידה לבדיקות קליניות משפטיות, עדכן: "לפני מספר שעות הובאו גופותיהם של תשעת ההרוגים באסון בבית שמש. ביצענו הליך זיהוי באמצעות שיטות מדעיות שונות ובשיתוף משטרת ישראל".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
לא נתפסססס
אפרת כהן
2
מותם מצער מאוד, הי״ד. אך מה יהיה עם הניסוחים המוזרים באתר הזה? ילדים בגיל 16, 15, 13 הם לא ״ילדים רכים״. הם נערים צעירים.
עש
1
ה' יקום דמם. לא מהמגזר אבל שולח את תנחומי למשפחה האבלה . ומחה ' ה' דמעה מעל כל פנים
שמואל

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהודעות פטירה:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר