העיר בית שמש חטפה אתמול (ראשון) מכה קשה מנשוא, כאשר טיל שפגע פגיעה ישירה במקלט גרם למותם של תשעה יהודים. כעת הותרו לפרסום שמותיהם של שלושה אחים שנספו באסון.
שלושה מתושבי העיר שנהרגו מפגיעת הטיל בבית שמש - הם האחים:
יעקב ביטון ז"ל (16)
אביגיל ביטון ז"ל (15)
שרה ביטון ז"ל (13)
מסע הלוויה הכואב של שלושת האחים שנספו יתקיים בהר הזיתים בירושלים, בשעה 17:00, המשפחה ביקשה שבלוויה לא ישתתפו פוליטקאים.
כזכור, במכון לרפואה משפטית באבו כביר הודיעו הבוקר (שני) כי הושלם הליך זיהוי הגופות שחולצו מזירת האסון הנורא בבית שמש, כתוצאה מפגיעה ישירה של טיל ששוגר מאיראן. באסון נרצחו תשעה אזרחים.
עד לפרסום זה, הותרו לפרסום שמותיהם של ארבעה מהנרצחים: שרה אלימלך הי"ד ובתה רונית אלימלך הי"ד - מתנדבת בארגון 'איחוד הצלה', אורן כ"ץ הי"ד וגבריאל ברוך רווח הי"ד.
ד"ר ריקרדו נחמן, מנהל היחידה לבדיקות קליניות משפטיות, עדכן: "לפני מספר שעות הובאו גופותיהם של תשעת ההרוגים באסון בבית שמש. ביצענו הליך זיהוי באמצעות שיטות מדעיות שונות ובשיתוף משטרת ישראל".
