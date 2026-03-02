לפי דיווחים העולים מניתוח המצב המבצעי, צה"ל גייס אלפי אנשי מילואים וגדודי החילוץ הועמדו בכוננות עליונה, זאת לאחר חודשיים של היערכות מוקדמת לתרחיש של עימות ישיר מול איראן.

גורמים המעורים בפרטים מציינים כי המעבר של האויב מירי דליל ביומה הראשון של המערכה למטחים כבדים ומסונכרנים כעת, מעיד על תהליך למידה והתארגנות בשטח, כאשר במקביל מזוהה מעורבות של חיזבאללה בלחימה ותגובה עצימה של חיל האוויר בביירות וביעדי טרור נוספים.

​במרכז תשומת הלב עומדת זירת הנפילה הקשה בבית שמש, שם פגע טיל כבד במבנה בית כנסת שהוקם מעל מקלט עירוני תקני.

לפי הנתונים, במקלט התת-קרקעי שהו בזמן הפגיעה 28 בני אדם, ומתוכם נהרגו ארבעה כתוצאה מקריסת התקרה בשל עוצמת החימוש. יתר השוהים במקלט, 24 במספר, שרדו את האירוע.

מרבית ההרוגים והפצועים בזירה היו אלו ששהו מחוץ למרחבים המוגנים, חלקם בתוך כלי רכב, בעוד שתושבים ששהו בממ"דים סמוכים, אפילו במרחק של עשרה מטרים - לא נפגעו כלל.

​האירוע בבית שמש ממחיש את החשיבות הקריטית שבשמירה על הנחיות ההתגוננות, ובפרט את החובה לסגור את דלת המרחב המוגן, פעולה שלפי הנתונים משפרת משמעותית את סיכויי ההישרדות.

בשל המצב הביטחוני והחשש מפגיעה המונית, התקבלה החלטה במשרד הביטחון שלא לאפשר התקהלויות במהלך חג הפורים הקרוב, ובכלל זה נאסר על קיום קריאות מגילה המוניות בבתי הכנסת.