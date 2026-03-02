כיכר השבת
די לזלזול!

לא יוכלו לומר ידינו לא שפכו את הדם הזה" | מכתב דרמטי של הרב לייבל על שמירת הנחיות

"ואין בזה מקום לשיקול דעת פרטי ואינו עניין לדעת תורה אלא הוא חובה גמורה מצד ההלכה לשמוע להם", הגר"ד לייבל במכתב חריף נגד המזלזלים בהוראות פיקוד העורף: "לא יוכלו לומר ידינו לא שפכו את הדם הזה" | המכתב המלא (חדשות חרדים)

הגר"ד לייבל (צילום: מאיר זלזניק)

תחת הכותרת "חבי כמעט רגע עד יעבור זעם", הוציא היום (שני) הגאון רבי דוד לייבל מכתב לתלמידיו בכל הקהילות ברחבי הארץ, בעקבות המצב הביטחוני ומלחמת .

במכתב מורה הגר"ד לייבל כי הוראות פיקוד העורף הן פסק הלכה הלכתי לכל דבר ואין מקום לשיקול דעת פרטי.

את מכתבו פתח הגר"ד: לשומעי לקחנו די בכל אתר ואתר: כבר הורונו חז"ל דפיקוח נפש דוחה כל התורה כולה. וכשם שבענייני רפואה אין חכמה ואין עצה נגד דעת המומחים לענין זה, כך יש להשמע לכל ההוראות של גורמי הביטחון וההצלה, אשר הם מומחים בענייני סכנת הציבור, ואין בזה מקום לשיקול דעת פרטי ואינו עניין לדעת תורה אלא הוא חובה גמורה מצד ההלכה לשמוע להם."

עוד הוסיף הגר"ד לייבל: "דבר פשוט הוא שאין סומכין על הנס, ואין חולקין בכוחות התורה. ועל כן אסור להורות לציבור להתאסף וכדו' בדברים שהם נגד הוראות מומחי הביטחון, והאומרים כן לא יוכלו לרחוץ בנקיון כפיהם ולומר "ידינו לא שפכו את הדם הזה". וכשם שבימים ההם בזמן הזה, אחר הצום והזעקה באה ישועת ה' על ידי שמירת נפש במלחמה ולא סמכו על הנס לבדו שיגרום, כך גם בימינו."

לסיום כתב הרב לייבל: "לכן הירא את דבר ה' ישמע לדברי המומחים, ויקים את דברי הפסוק "לך עמי בא בחדריך וסגר דלתך בעדך חבי כמעט רגע עד יעבור זעם".

המכתב של הרב לייבל

