הרוח מעל טהראן: האם החמקן הכי סודי של ישראל נחשף במבצע שאגת הארי?

כשלהבות מבצע "שאגת הארי" מאירות את שמי טהראן, צללית חמקנית אחת הצליחה להוציא את כל העולם משיווי משקל ולהצית ויכוח סוער בקרב גדולי המומחים | האם מדובר ב-RA-01 המסתורי שיצא מהצללים של מסמכי הפנטגון, או שמא זה ה-Orbiter 5 שמשרטט מחדש את פני המלחמה המודרנית? (חדשות בעולם)

חג מעל שמי טהרן - RA-01
חג מעל שמי טהרן - RA-01| צילום: צילום: לפי סעיף 27א
חג מעל שמי טהרן - RA-01 (צילום: לפי סעיף 27א)

שמי איראן הפכו בימים האחרונים לזירה הדרמטית ביותר בעולם, כחלק ממבצע "שאגת הארי" – מבצע הלחימה האווירי הגדול ביותר בהיסטוריה של חיל האוויר הישראלי נגד הרפובליקה האסלאמית.

בזמן שטילי "ראמפייג'" ממטוסי ה"סופה" עושים שמות בתשתיות איראניות ומשמידים טילי שיהאב-3 וזולפיקאר, את תשומת הלב העולמית גנב סרטון אחד קצר ומסעיר של כלי טיס מסתורי החוצה את שמי טהראן.

חובבי נשק ואנליסטים בכל העולם משוכנעים שמדובר ב-RA-01, מתוצרת ישראלית כטב"ם התקיפה והביון חמקני שקיומו נחשף רק בזכות הדלפת מסמכי פנטגון מסווגים על ידי אנליסט ה-CIA אסיף רחמן.

על פי גורמים זרים

ה-RA-01 הוא ה"רוח" של בסיס רמון; כלי טיס במבנה של "כנף מעופפת" המזכיר בעיצובו את ה-RQ-170 או ה-RQ-180 האמריקאי, הכלי נועד למשימות ארוכות טווח וחשאיות במיוחד בלב מדינות אויב. על פי הדיווחים, חיל האוויר מנהל טיסות חשאיות של הכלי בבסיס רמון, הכוללות שימוש במתקנים מגודרים והאנגרים חצי-עגולים שנבנו בעשור האחרון במיוחד כדי להסתיר את פעילותו.

למרות שהוא מעולם לא נחשף רשמית, ערכות מומחים גורסות כי מדובר בצי של כטב"מים חמקנים ולא בכלי בודד, המהווים חלק ממערך ההרתעה והתקיפה המודרני של ישראל מול יעדים מרוחקים.

הופעתו המפתיעה באור יום ובגובה נמוך מעל איראן הציתה דמיון רב, שכן מדובר בכלי שאמור לפעול בצללים המוחלטים של הגבהים הרב-ממדיים. הערכות מומחים גורסות כי מדובר בצי של כטב"מים חמקנים ולא בכלי בודד, המהווים חלק ממערך ההרתעה והתקיפה המודרני של ישראל מול יעדים מרוחקים.

כאמור, ישראל מעולם לא אישרה רשמית את קיומו.

אלא שבתוך המתח המחשמל הזה, עלתה סברה נוספת שמרתקת את המומחים לא פחות: ייתכן שהצללית שנצפתה היא בכלל ה-Orbiter 5, פרי פיתוחה של חברת "אירונאוטיקס" הישראלית.

ה-Orbiter 5 (צילום: By original author Pibwl - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=113450525)

מרחוק, ה-Orbiter 5 דומה מאוד במבנהו ל-RA-01, אך הוא מביא איתו עוצמה מסוג אחר – בינה מלאכותית מתקדמת המאפשרת לו רמת אוטונומיה גבוהה במיוחד בשדה הקרב.

ה-Orbiter 5 מסוגל לשהות באוויר מעל 25 שעות, לפעול ללא GPS ולנהל משימות איסוף מודיעין ותקיפה מורכבות תוך היתוך נתונים בזמן אמת. הוא מצויד ב"מוח" דיגיטלי שיכול לסווג מטרות באופן עצמאי ולהפעיל מספר סנסורים במקביל, מה שהופך אותו לאחד הכלים הטקטיים החזקים בעולם.

בין אם מדובר בחמקן המסתורי מרמון ובין אם בנחשול הבינה המלאכותית של ה-Orbiter 5, ה"הצגה" בשמי איראן מוכיחה שהטכנולוגיה הישראלית שוברת את חוקי המשחק ומשאירה את העולם – ואת האיראנים – פעורי פה אל מול היכולות שנחשפות כעת במלוא עוצמתן.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

