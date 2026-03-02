שמי איראן הפכו בימים האחרונים לזירה הדרמטית ביותר בעולם, כחלק ממבצע "שאגת הארי" – מבצע הלחימה האווירי הגדול ביותר בהיסטוריה של חיל האוויר הישראלי נגד הרפובליקה האסלאמית.

בזמן שטילי "ראמפייג'" ממטוסי ה"סופה" עושים שמות בתשתיות איראניות ומשמידים טילי שיהאב-3 וזולפיקאר, את תשומת הלב העולמית גנב סרטון אחד קצר ומסעיר של כלי טיס מסתורי החוצה את שמי טהראן.

חובבי נשק ואנליסטים בכל העולם משוכנעים שמדובר ב-RA-01, מתוצרת ישראלית כטב"ם התקיפה והביון חמקני שקיומו נחשף רק בזכות הדלפת מסמכי פנטגון מסווגים על ידי אנליסט ה-CIA אסיף רחמן.

ה-RA-01 הוא ה"רוח" של בסיס רמון; כלי טיס במבנה של "כנף מעופפת" המזכיר בעיצובו את ה-RQ-170 או ה-RQ-180 האמריקאי, הכלי נועד למשימות ארוכות טווח וחשאיות במיוחד בלב מדינות אויב. על פי הדיווחים, חיל האוויר מנהל טיסות חשאיות של הכלי בבסיס רמון, הכוללות שימוש במתקנים מגודרים והאנגרים חצי-עגולים שנבנו בעשור האחרון במיוחד כדי להסתיר את פעילותו.

למרות שהוא מעולם לא נחשף רשמית, ערכות מומחים גורסות כי מדובר בצי של כטב"מים חמקנים ולא בכלי בודד, המהווים חלק ממערך ההרתעה והתקיפה המודרני של ישראל מול יעדים מרוחקים.

כאמור, ישראל מעולם לא אישרה רשמית את קיומו.

אלא שבתוך המתח המחשמל הזה, עלתה סברה נוספת שמרתקת את המומחים לא פחות: ייתכן שהצללית שנצפתה היא בכלל ה-Orbiter 5, פרי פיתוחה של חברת "אירונאוטיקס" הישראלית.