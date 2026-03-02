טנקים של צבא סעודיה ( צילום: Shutterstock )

היום הודיעה ערב הסעודית כי יורש העצר מוחמד בן סלמאן אישר תקיפות באיראן. מה משמעותה של ההכרזה? מהו אם כן הצבא הסעודי ומה כוחו?

בעשור האחרון עובר הצבא הסעודי שינוי עמוק, שאינו מתמצה בעוד רכישות נשק נוצצות אלא מבטא תפיסה חדשה של ביטחון לאומי. אם בעבר נשענה ריאד כמעט לחלוטין על יבוא מערכות מערביות, הרי שכיום היא פועלת לבניית מודל היברידי: כזה שמשלב רכש חוץ עם ייצור מקומי, פיתוח עצמאי ושאיפה לריבונות אסטרטגית. התהליך מתרחש על רקע מציאות אזורית מתוחה, ובראשה היריבות עם איראן והמעורבות המתמשכת בזירה התימנית.

מוחמד בן סלמאן והנשיא טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

השקעה ביטחונית כמנוע אסטרטגי ערב הסעודית נמנית באופן עקבי עם המדינות בעלות הוצאות הביטחון הגבוהות בעולם. תקציבה השנתי נע סביב עשרות מיליארדי דולרים והיא נמצאת בדרך כלל בעשירייה הראשונה העולמית. חלק משמעותי מהוצאה זו אינו מופנה עוד רק לרכש אלא גם להקמת תשתית תעשייתית מקומית במסגרת "חזון 2030". יעד רשמי של הממלכה הוא לוקליזציה של כ-50% מרכש הביטחון עד סוף העשור. נכון לאמצע שנות ה-2020, שיעור הייצור המקומי עלה באופן ניכר, אך עדיין רחוק מהיעד הסופי. מבנה הביטחון הסעודי ייחודי בכך שהוא מבוסס על שני מרכזי כוח צבאיים נפרדים. לצד הצבא הסדיר הכפוף למשרד ההגנה פועל המשמר הלאומי, גוף עצמאי שתפקידו העיקרי הוא הגנה על המשטר, מתקנים אסטרטגיים והערים הקדושות. הפרדה זו אינה מקרית אלא נועדה למנוע ריכוז כוח צבאי בידי גורם אחד. המלך משמש כמפקד העליון, ובשנים האחרונות ריכז יורש העצר מוחמד בן סלמאן את השליטה המבצעית במטרה לשפר את התיאום בין הזרועות. כוח אדם מקצועי ללא גיוס חובה הכוחות הסדירים של הממלכה מבוססים על שירות מקצועי ולא על גיוס חובה. מספרם הכולל מוערך בכ-230 עד 260 אלף חיילים. כוחות אלו מחולקים לחמש זרועות מרכזיות: יבשה, אוויר, ים, הגנה אווירית וכוח טילים אסטרטגי. לצד אלה פועל המשמר הלאומי, המונה למעלה ממאה אלף לוחמים נוספים. כוחות היבשה נשענים במידה רבה על ציוד אמריקאי, ובראשו טנקי Abrams M1 בגרסה סעודית משודרגת. ניסיון הלחימה בתימן הוכיח כי אף שהמערכות מתקדמות, הן פגיעות ללוחמה א-סימטרית ולנשק נ"ט מתקדם. בעקבות זאת החלה השקעה במיגון, בהגנה אקטיבית ובשיפור ההכשרה. לצד זאת ניכרת מגמה של פיתוח כלי רכב משוריינים מקומיים בשיתוף תעשיות חדשות שהוקמו בממלכה.

טנק אברמס אמריקאי ( צילום: נחלת הכלל )

חיל האוויר - יתרון אזורי מובהק

חיל האוויר של סעודיה נחשב לאחת הזרועות החזקות באזור, עם צי גדול של מטוסי F-15 ומטוסי Eurofighter Typhoon (הערכות מדברות על למעלה מ-200 מטוסי קרב מדגם F-15, רובם מדגם F-15SA, כ-70 מטוסי יורופייטר טייפון רב-משימתיים ומטוסי הטורנדו הוותיקים יותר, כך שהצי הסעודי מונה קרוב ל-400 מטוסי קרב מבצעיים) ועם יכולות תדלוק ושליטה אווירית מעניקות לו טווח פעולה אזורי. עם זאת, חלק מהצי מבוסס עדיין על מערכות ותיקות, והמודרניזציה מתבצעת בהדרגה. בתחום הכטב"מים פנתה ריאד לסין ולאירופה לאחר מגבלות אמריקאיות על יצוא מערכות תקיפה.

ההגנה האווירית - קו החזית החדש

מערך ההגנה האווירית הפך בעשור האחרון לאחת הזרועות הפעילות ביותר. מתקפות טילים וכטב"מים מצד החות'ים חשפו הן את עוצמתו והן את מגבלותיו. מערכות Patriot (פטריוט) הצליחו ליירט איומים רבים, אך מתקפת 2019 על מתקני הנפט הדגישה את הקושי להתמודד עם איומים נמוכי טיסה. מאז משקיעה סעודיה בפריסה משופרת של חיישנים ובמערכות יירוט זולות יותר.

מערכת הפטריוט ( צילום: נחלת הכלל )

התעצמות ימית הדרגתית

גם הצי הימי עובר שינוי מתפיסה של הגנה חופית בלבד לכיוון כוח ימי רב משימתי, עם כלי שיט מסוג פריגטות וקורבטות מודרניות. חלק מהפרויקטים כוללים העברת ידע הנדסי לממלכה כחלק מהמאמץ לבנות יכולות ייצור עצמאיות.

בנוסף, סעודיה מחזיקה זה עשרות שנים בטילים בליסטיים מתוצרת סין. בעשור האחרון דווח על שדרוג המערך ואף על פיתוח יכולות ייצור מקומיות בסיוע חיצוני. פרטים מדויקים אינם פומביים, אך קיומו של מערך הרתעה כזה נחשב לעובדה מבוססת.

תימן כמעבדה מבצעית

המלחמה בתימן שימשה מבחן משמעותי. היא הוכיחה את יתרון העליונות האווירית אך גם חשפה חולשות בלוחמה קרקעית ובתיאום בין זרועי. התוצאה הייתה שינוי דוקטרינרי והשקעה גוברת במודיעין ובכוחות מיוחדים.

במקביל פועלת ריאד לגיוון מקורות הרכש. לצד השותפות ההיסטורית עם ארצות הברית, מתחזקים קשרים ביטחוניים עם סין ופקיסטן בתחומים כמו טילים, כטב"מים ותחזוקה.

בין מודרניזציה לעצמאות

התמונה הכוללת מורכבת. הצבא הסעודי עבר מודרניזציה משמעותית ונהנה מתקציב עצום וממערכות מתקדמות. עם זאת, חלק מהיכולות עדיין תלוי בתמיכה חיצונית, והמעבר לעצמאות תעשייתית נמצא בעיצומו. סעודיה מתקדמת לעבר מודל של צבא ריבוני יותר, אך הדרך לשם עדיין רצופה אתגרים מבצעיים וטכנולוגיים.

מכל מקום, הצטרפות צבאה למלחמה נגד איראן מביא איתו כוח רענן ולא מבוטל שיתכן מאוד שיוכל לסייע בניצחון של מדינות המערב על ראש התמנון האיראני, אחת ולתמיד.