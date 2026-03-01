יורש העצר מוחמד בן סלמאן הודיע כי הממלכה תנקוט בכל הצעדים להגנת ביטחונה וקיבל את תמיכת הממשל האמריקני. המהלך מגיע בעקבות ניסיונות תקיפה של איראן לעבר ריאד ומזרח המדינה בימים האחרונים.

יורש העצר והשליט בפועל של ערב הסעודית, מוחמד בן סלמאן, אישר לראשונה לצבא הממלכה להשיב בתקיפה נגד איראן במידת הצורך. ההחלטה התקבלה על רקע הצהרת הממלכה כי תנקוט בכל האמצעים הנדרשים כדי להגן על ביטחונה, על שטח המדינה ועל שלומו של הציבור.

בשיחת טלפון שקיים בן סלמאן עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, הביע הנשיא האמריקני תמיכה בצעדיה של סעודיה. במקביל פנה יורש העצר למנהיגים נוספים באזור המפרץ שספגו תקיפות משמעותיות והציע להם את תמיכתה המלאה של ריאד, זאת לנוכח הדאגה הגוברת מההסלמה הביטחונית באזור.

בן סלמאן התייחס למתקפות שביצעה איראן נגד יעדים סמוך לבירה ריאד ובמזרח המדינה, וכינה אותן פעולות פחדניות. לדבריו, איראן פעלה בצורה כזו ביודעה שהמרחב האווירי הסעודי לא שימש לביצוע תקיפות נגדה, ולכן האישור לשימוש בכוח נועד להוות מענה לכל פוטנציאל של תוקפנות איראנית עתידית.

מדובר כאמור בהתפתחות דרמטית שעשויה להכניס את כל מדינות המפרץ למלחמה נגד איראן, מהלך שצפוי לקצר עוד יותר את ימיו של שלטון הטרור באיראן.