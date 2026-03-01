כיכר השבת
"רצח ציני": פוטין זועם על חיסול חמינאי ומזהיר מפני קטסטרופה אזורית

 נשיא רוסיה ולדימיר פוטין תקף בחריפות את חיסולו של המנהיג העליון עלי חמינאי בטהראן, אותו הגדיר כ"רצח ציני" המהווה הפרה בוטה של כל נורמות המוסר האנושי והמשפט הבינלאומי | עבור השליט מהקרמלין, מדובר במכה כואבת ומזהיר באזהרה חמורה מפני "קטסטרופה" אזורית חסרת תקדים (חדשות בעולם)

חמינאי - פוטין (צילום: שאטרסטוק)

בזמן שהמזרח התיכון בוער והעולם מעכל את הבשורה על חיסולו של המנהיג העליון של איראן בלב טהראן, מהקרמלין יוצאת הודעה חריפה וטעונה. נשיא רוסיה, , אינו חוסך במילים ותוקף בחריפות את ארצות הברית ואת ישראל בעקבות המבצע המשולב שהביא למותו של עלי חמינאי ובני משפחתו.

באיגרת תנחומים רשמית ודרמטית ששלח לנשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, הגדיר פוטין את החיסול כ"רצח ציני" שבוצע תוך "הפרה של כל נורמות המוסר האנושי והמשפט הבינלאומי". עבור פוטין, המנהיג האיראני בן ה-86 היה הרבה מעבר לשותף פוליטי; הוא תיאר אותו כ"מדינאי בולט" שהרים תרומה אישית עצומה לפיתוח היחסים הידידותיים והשותפות האסטרטגית בין מוסקבה לטהראן.

עבור השליט הרוסי, מדובר במכה אסטרטגית כואבת במיוחד. חמינאי היה בעל ברית מרכזי שסייע לרוסיה במלחמתה באוקראינה, והחיסול הנוכחי הוא האחרון בשרשרת של מפלות עבור פוטין. רק בדצמבר 2024 איבד פוטין את בעל בריתו הסורי, בשאר אסד שנמלט למוסקבה, ובינואר האחרון נשבה נשיא ונצואלה ניקולס מדורו בפעולה אמריקנית. כעת, פוטין רואה את השותפה החזקה ביותר שלו במזרח התיכון קורסת לנגד עיניו.

רוסיה, שחתמה רק ב-2025 על הסכם שותפות אסטרטגית עם איראן הכולל שיתוף פעולה צבאי, מביעה חשש עמוק מהשלכות האירוע. במוסקבה הגדירו את התקיפות כ"הרפתקה מסוכנת" שעלולה להוביל ל"קטסטרופה" אזורית חסרת תקדים. בעוד שר החוץ הרוסי סרגיי לברוב מקיים שיחות דחופות עם עמיתיו בטהראן, פוטין מעביר מסר של תמיכה בלתי מסויגת לעם האיראני ולממשלתו ברגעיהם הקשים ביותר.

