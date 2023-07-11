"ואין בזה מקום לשיקול דעת פרטי ואינו עניין לדעת תורה אלא הוא חובה גמורה מצד ההלכה לשמוע להם", הגר"ד לייבל במכתב חריף נגד המזלזלים בהוראות פיקוד העורף: "לא יוכלו לומר ידינו לא שפכו את הדם הזה" | המכתב המלא (חדשות חרדים)
הגאון רבי דב לנדו, יצא הבוקר במכתב חריף אליו הצטרפו גדולי ישראל, כנגד הישיבה הגדולה החדשה שאמורה לערב לימודי חול; "לימוד התורה מאז ומתמיד הי' טהור ונקי מכל שמץ עירוב של דברים אחרים", נכתב | המכתב המלא (חדשות חרדים)
פרשת החודש הנקראת בבת זו מורה על קריאת החודשים לפי מנין היציאה ממצרים, אך מפתיע לגלות שמניינם ושמותיהם של החודשים המוזכרים במצווה ראשונה זו, עברו שינוי משמעותי במהלך הדורות. השינוי הזה שנעשה על ידי עזרא מלמד אותנו מסר חשוב ואקטואלי מאין כמוהו (יהדות)