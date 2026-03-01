בעקבות המטח האחרון מאיראן לישראל, דיווח ראשוני על ארבע זירות נפילה בכמה אזורים בירושלים. דובר מד"א זכי הלר עדכן כי ישנם שישה פצועים, בהם אחד באורח קשה, בעקבות השיגורים לעבר ירושלים.
מדוברות מד"א נמסר: בגזרת ירושלים, חובשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי לגבר כבן 50 במצב בינוני ו-5 פצועים במצב קל. שוטרי מחוז ירושלים מבצעים סריקות בתחום המחוז, בעקבות דיווחים על נפילת חלקי יירוט של פריטי אמל"ח.
מדוברות המשטרה נמסר כי במשטרת ישראל התקבלו לפני זמן קצר דיווחים על נפילת חלקי יירוט במספר מוקדים בתחום מחוז ירושלים. שוטרים וחבלני המשטרה בדרכם לזירות לסרוק ולנטרל כל איום.
"אנו מבקשים מהציבור להתרחק מזירות נפילה ולהישמע להוראות השוטרים בשטח. כמו כן, חל איסור מוחלט לאסוף שברי יירוט, להתרחק ולדווח למוקד 100 של המשטרה.
משטרת ישראל מבקשת מהאזרחים להימנע מהגעה או התקהלות באזורי הנפילה, כדי למנוע סיכון חיים ובמטרה לאפשר לכוחות המשטרה, החרום וההצלה לפעול בזירות", נמסר.
מכבאות והצלה נמסר: "צוותי הכיבוי וההצלה מבצעים סריקות נרחבות בזירה ופועלים לזיכוי המקום ממוקדי סיכון. על פי גורמי הרפואה, עד כה פונו מהזירה שבעה פצועים בדרגות פציעה שונות לקבלת טיפול רפואי.
לוחמי האש ממשיכים בפעולות הסריקה והבטחת הזירה עד לסיום האירוע. הציבור מתבקש להימנע מהגעה לאזור ולאפשר לכוחות הביטחון והחירום עבודה רציפה", נמסר.
