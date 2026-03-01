כיכר השבת
מבצע 'שאגת הארי'

המטח האחרון לירושלים: שישה נפצעו בזירת נפילה; פצוע קשה במקום | תיעוד

לאחר המטח האחרון, דיווח ראשוני על ארבע זירות נפילה בכמה אזורים בירושלים | דובר מד"א זכי הלר עדכן כי ישנם שישה פצועים, בהם אחד באורח קשה, חובשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי לגבר כבן 50 במצב בינוני ו-5 פצועים במצב קל | שוטרי מחוז ירושלים מבצעים סריקות בתחום המחוז, בעקבות דיווחים על נפילת חלקי יירוט של פריטי אמל"ח (בארץ)

בעקבות המטח האחרון מאיראן לישראל, דיווח ראשוני על ארבע זירות נפילה בכמה אזורים בירושלים. דובר מד"א זכי הלר עדכן כי ישנם שישה פצועים, בהם אחד באורח קשה, בעקבות השיגורים לעבר ירושלים.

מדוברות מד"א נמסר: בגזרת ירושלים, חובשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי לגבר כבן 50 במצב בינוני ו-5 פצועים במצב קל. שוטרי מחוז ירושלים מבצעים סריקות בתחום המחוז, בעקבות דיווחים על נפילת חלקי יירוט של פריטי אמל"ח.

מדוברות המשטרה נמסר כי במשטרת ישראל התקבלו לפני זמן קצר דיווחים על נפילת חלקי יירוט במספר מוקדים בתחום מחוז ירושלים. שוטרים וחבלני המשטרה בדרכם לזירות לסרוק ולנטרל כל איום.

"אנו מבקשים מהציבור להתרחק מזירות נפילה ולהישמע להוראות השוטרים בשטח. כמו כן, חל איסור מוחלט לאסוף שברי יירוט, להתרחק ולדווח למוקד 100 של המשטרה.

משטרת ישראל מבקשת מהאזרחים להימנע מהגעה או התקהלות באזורי הנפילה, כדי למנוע סיכון חיים ובמטרה לאפשר לכוחות המשטרה, החרום וההצלה לפעול בזירות", נמסר.

מכבאות והצלה נמסר: "צוותי הכיבוי וההצלה מבצעים סריקות נרחבות בזירה ופועלים לזיכוי המקום ממוקדי סיכון. על פי גורמי הרפואה, עד כה פונו מהזירה שבעה פצועים בדרגות פציעה שונות לקבלת טיפול רפואי.

לוחמי האש ממשיכים בפעולות הסריקה והבטחת הזירה עד לסיום האירוע. הציבור מתבקש להימנע מהגעה לאזור ולאפשר לכוחות הביטחון והחירום עבודה רציפה", נמסר.

מבצע מדויק וממוקד כנגד ראשי החמאס בעזה חזבאללה בלבנון והמרכזים הצבאיים באיראן הוא הצעד החיוני ביותר לשמירה על ביטחון המדינה פעולה כזו תמנע מתקפות נוספות תשבור את כוח האויב ותשיב את ההרתעה
ינון
2
הגיע הזמן להרים את הראש בגאון ולפעול בעוצמה שתבהיר אין מקום לאיום על עם ישראל פירוק יסודי של תשתיות הטרור שיתוק מלא של מערכי הירי נטרול מוקדי ההכוונה והשליטה עד שלא תישאר אפשרות ממשית לפגיעה מתוך אמונה מתוך ביטחון ומתוך אחריות לאומית
חזקי
1
עת צרה היא ליעקב וממנה ייוושע נאמר מזמורי תהילים י״ג, כ׳, כ״ב, מ״ז, פ״ג, ק״י, קכ״א, קל, קמ״ב להצלחת מדינת ישראל וחיילי צה״ל ה׳ ייתן כוח וניצחון ויבטל עצת אויבינו
דוד

