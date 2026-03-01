10 10 0:00 / 0:24

בעקבות המטח האחרון מאיראן לישראל, דיווח ראשוני על ארבע זירות נפילה בכמה אזורים בירושלים. דובר מד"א זכי הלר עדכן כי ישנם שישה פצועים, בהם אחד באורח קשה, בעקבות השיגורים לעבר ירושלים.

מדוברות מד"א נמסר: בגזרת ירושלים, חובשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי לגבר כבן 50 במצב בינוני ו-5 פצועים במצב קל. שוטרי מחוז ירושלים מבצעים סריקות בתחום המחוז, בעקבות דיווחים על נפילת חלקי יירוט של פריטי אמל"ח.

10 10 0:00 / 0:12