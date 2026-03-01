שעות לאחר הנפילה הקטלנית היום (ראשון) בבית שמש שהביאה למותם של 9 בני אדם, ולפציעתם של עוד עשרות, מממצאי התחקיר הראשוני עולה כי המיגון של המקלט לא היה עדכני. עוד עולה כי חיל האוויר לא שיגר מיירט מסוג "חץ" ליירוט הטיל הבליסטי שפגע במבנה.

לפי הדיווח בחדשות 12, ככל הנראה, סטנדרט המיגון של המקלט לא היה עדכני - אבל בגלל שמדובר על פגיעה ישירה כנראה שגם מקלט תקני לא היה עומד בעוצמת הפגיעה. עוד עולה מהתחקיר כי בוצעו ניסיונות יירוט שלא צלחו, והמיירט החטיא את המטרה. לא הייתה תקלה במיירט.

בנוסף, לפי דיווח ב-yne, חיל האוויר לא שיגר מיירט מסוג "חץ" ליירוט הטיל הבליסטי שפגע במבנה. לפי גורמים בכירים, הסבירות ש"חץ" היה מיירט את הטיל גבוהה באופן משמעותי מהמיירט ששוגר ממערכת אחרת, שכן שיעור ההצלחה שלו נחשב לגבוה בעולם.

גורם בצה״ל שצוטט בדיווח אמר כי "מערך ההגנה האווירית יירט עד כה באחוזים גבוהים מאוד. עם זאת ההגנה לא הרמטית וסטטיסטית יש פעמים שמיירטים מחטיאים. אל הטיל שפגע בבית שמש שוגרו מספר מיירטים שלא הצליחו ליירט".

הטיל, שהכיל כ-500 קילוגרמים של חומר נפץ, פגע במבנה בבית שמש בסביבות השעה 14:00. הוא נפל על בית כנסת, שבו היה מקלט תת-קרקעי. כדי להגיע למקלט היה צריך לרדת שני גרמי מדרגות. בין היתר נבדק אם דלת המקלט הייתה פתוחה.

בתוך המקלט שנפגע היו לפחות 3 בני אדם שנהרגו. הרוג נוסף שהה בחדר המדרגות של המקלט, ואחד אחר היה בכניסה לגרם המדרגות. שאר ההרוגים היו מחוץ למבנה. גם הערב נמשכים מאמצי החיפוש אחר נעדרת נוספת אחת לפחות. שמונה בתים לפחות נהרסו כליל מהפגיעה ומההדף. כל הפצועים פונו לבתי חולים בבירה.

לזירה הגיעו גם צוותים של פיקוד העורף שסייעו בפעולות החילוץ. מפקד פיקוד העורף אלוף שי קלפר אמר: "אנחנו לאחר מקרה מצער מאוד, מקרה שבו שילמנו מחיר יקר וכבד מאוד. ניתן לראות שאנחנו נמצאים פה במקום שככל הנראה הייתה בו פגיעה ישרה שפוגשת מבנה וכנראה חודרת אל הממ"ד. אל מול הדבר הזה יש לנו מחירים כבדים מאוד".

אלוף קלפר הוסיף: "אני מזכיר לכל אזרחי מדינת ישראל - הלקחים המשמעותיים שלנו גם ממבצע 'עם כלביא' וגם במערכה הנוכחית הם להישמע להנחיות פיקוד העורף. השהייה במרחב המוגן וההתנהגות האחראית מצילות חיים, ולכן הדבר הזה מאוד חשוב. צפויים לנו ימים מאתגרים וימי מבחן. אני פונה לכולם להמשיך לפעול באחריות ולחזק את החוסן. פיקוד העורף וכלל ארגוני החירום והרשויות עושים כמיטב יכולתם בשביל למצות את המאמצים להצלת חיים והמיגון".