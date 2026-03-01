נר נשמה ( צילום: אילוסטרציה )

עיריית בית שמש הודיעה הערב (ראשון) כי שרה אלימלך, בתה רונית ואורן כץ, תושבי העיר, הם שלושה מתשעת ההרוגים בפגיעה הישירה בעיר מוקדם יותר. באירוע נרצחו עוד 6 בני אדם, ועשרות נפצעו.

רונית הי"ד, אם לילדים, שנפצעו בנפילת הטיל ומאושפזים כעת בבית החולים, הייתה מתנדבת מסורה באיחוד הצלה בעיר. אמה, שרה הי"ד, בת למשפחה מוותיקי העיר ומייסדיה, אישה חברותית, נעימה ואוהבת אדם. האם והבת הוכרזו הערב כנעדרות לאחר נפילת הטיל, כעת התקבל האישור על דבר מותן הטרגי. פרטי הלוויה והשבעה יפורסמו בהמשך.

רונית הי"ד ( צילום: איחוד הצלה )

מאיחוד הצלה נמסר: "משפחת איחוד הצלה מרכינה ראש ומבכה את מותה של חברתנו היקרה, המתנדבת המסורה רונית אלימלך ז"ל, שגופתה אותרה לפני זמן קצר לאחר שנרצחה בזירה הקשה של פגיעת הטיל בבית שמש.

רונית ז"ל, (בת 45), חובשת מסורה בארגון, הקדישה את חייה להצלת חיים של אחרים, התנדבה בפרויקט תן כבוד לליוי קשישים עריריים. נעדרה במשך שעות ארוכות. לצערנו הרב, מאמצי האיתור הסתיימו בבשורה המרה מכל. בנוסף, התבשרו שאימה של רונית ז״ל, שרה ז״ל, אותרה אף היא בין הנרצחים".

אלי ביר, נשיא ומייסד איחוד הצלה: "הלב נשבר לרסיסים. רונית הייתה סמל לנתינה, למקצועיות ולחמלה. גם ברגעיה האחרונים, כשהייתה בדרך למקלט עם משפחתה, תיק החובש והאפוד שלה, הכלים איתם הצילה חיים, היו לצידה. אנחנו מאבדים היום לא רק מתנדבת מצטיינת, אלא בת משפחה אהובה. הנהלת הארגון תמשיך ללוות את ילדיה ומשפחתה בכל צעד, ואנו מבטיחים לעמוד לצידם לעד. יהי זכרה ברוך."

הנהלת הארגון, המתנדבים והעובדים שולחים תנחומים עמוקים לכל משפחת אלימלך. אנו ממשיכים להתפלל לרפואתם השלמה של הילדים המאושפזים בבית החולים.

( צילום: איחוד הצלה )

כפי שדיווחנו, הטיל, שהכיל כ-500 קילוגרמים של חומר נפץ, פגע במבנה בבית שמש בסביבות השעה 14:00. הוא נפל על בית כנסת, שבו היה מקלט תת-קרקעי. כדי להגיע למקלט היה צריך לרדת שני גרמי מדרגות. בין היתר נבדק אם דלת המקלט הייתה פתוחה.

בתוך המקלט שנפגע היו לפחות 3 בני אדם שנהרגו. הרוג נוסף שהה בחדר המדרגות של המקלט, ואחד אחר היה בכניסה לגרם המדרגות. שאר ההרוגים היו מחוץ למבנה. גם הערב נמשכים מאמצי החיפוש אחר נעדרת נוספת אחת לפחות. שמונה בתים לפחות נהרסו כליל מהפגיעה ומההדף. כל הפצועים פונו לבתי חולים בבירה.

לזירה הגיעו גם צוותים של פיקוד העורף שסייעו בפעולות החילוץ. מפקד פיקוד העורף אלוף שי קלפר אמר: "אנחנו לאחר מקרה מצער מאוד, מקרה שבו שילמנו מחיר יקר וכבד מאוד. ניתן לראות שאנחנו נמצאים פה במקום שככל הנראה הייתה בו פגיעה ישרה שפוגשת מבנה וכנראה חודרת אל הממ"ד. אל מול הדבר הזה יש לנו מחירים כבדים מאוד".