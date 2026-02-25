קידוש השם: השרה הדתייה סירבה ללחוץ את ידו של ראש ממשלת הודו

כשסיים את נאומו ההיסטורי והנלהב בכנסת, ביקש ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי לרדת למטה לתוך המליאה ולהיפגש עם הנוכחים.

כשהיה למטה לחץ את ידי חברי הכנסת. רגע חריג התרחש בעת שהושיט באופן טבעי את ידיו לשרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק מהציונות הדתית. סטרוק, שומרת מצוות, סירבה.

בתיעוד מאותם רגעים, שהפך לויראלי ברשת וגרם לקדוש השם, נראית סטרוק מרימה את ידיה בנימוס ומסבירה למודי כי שומעת נגיעה על פי ההלכה. מודי קיבל זאת בהבנה.