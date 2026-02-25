כיכר השבת
גאווה יהודית

קידוש השם: השרה הדתייה סירבה ללחוץ את ידו של ראש ממשלת הודו

השרה אורית סטרוק נמנעה בנימוס מללחוץ את ידו של ראש ממשלת הודו נרנרדה מודי, בעת שזה הושיט את ידו לעברה בסיום נאומו - כשירד למליאת הכנסת כדי להיפגש עם הנוכחים | צפו בקטע שעורר קידוש השם (בכנסת)

1תגובות
| צילום: צילום: באדיבות ערוץ הכנסת
(צילום: באדיבות ערוץ הכנסת)

כשסיים את נאומו ההיסטורי והנלהב בכנסת, ביקש ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי לרדת למטה לתוך המליאה ולהיפגש עם הנוכחים.

כשהיה למטה לחץ את ידי חברי הכנסת. רגע חריג התרחש בעת שהושיט באופן טבעי את ידיו לשרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק מהציונות הדתית. סטרוק, שומרת מצוות, סירבה.

בתיעוד מאותם רגעים, שהפך לויראלי ברשת וגרם לקדוש השם, נראית סטרוק מרימה את ידיה בנימוס ומסבירה למודי כי שומעת נגיעה על פי ההלכה. מודי קיבל זאת בהבנה.

1
קידוש השם!
