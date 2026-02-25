לאחר נאום נלהב שנתן בכנסת אותו חתם במילים "עם ישראל חי", ראש ממשלת הודו נרננדה מודי קיבל מיו"ר הכנסת אמיר אוחנה עיטור בצורת מדליה שכונה "עיטור הכנסת".

העיטור שקיבל מודי, לראשונה בהיסטוריה של המשכן, הוא עיטור כבוד חדש מטעם הכנסת ויושב הראש שלה.

"העיטור מבטא הערכה והוקרה לאישים ולארגונים על תרומתם המשמעותית למדינת ישראל ולעם היהודי ועל פועלם לקידום ערכי היסוד של הכנסת", הסבירו בכנסת.

בנימוקי הוועדה שבחרה בראש הממשלה מודי להיות הראשון שיקבל את המדליה נכתב כי מודי "חיזק באופן משמעותי את הקשרים בין הודו לבין ישראל והעמיק את שיתוף הפעולה האסטרטגי בין המדינות".

עוד נאמר כי "בתקופת כהונתו התרחבו שיתופי הפעולה בתחומי הביטחון והטכנולוגיה, לרבות פיתוחים טכנולוגיים ביטחוניים משותפים, חדשנות וסייבר… פעל להעמקת הקשר המדיני והתרבותי, וחיזק את מעמדה של ישראל כשותפה מרכזית של הודו במזרח התיכון".

המדליה עצמה, עשויה ארד בציפוי זהב, מציגה בצידה האחד את סמל המדינה, משכן הכנסת והדגלים ברחבה ובאחר את מליאת הכנסת. על המדליה חרוט הפסוק "וְכָב֖וֹד וְהָדָ֣ר תְּעַטְּרֵֽהוּ" (תהלים ח', ו') ולצידו ענפי זית.