באירוע סוער ואלים בירושלים, שכלל פציעה חמורה של פקח תנועה, פינה שוטר שהגיע לזירה את הפקח לבית חולים בניידת. בפרשייה נעצרו שלושה חשודים, אבא ושני בניו, ונגדם צפוי להיות מוגש כתב אישום בקרוב.

זה התרחש ביום חמישי האחרון, בשעת לפנות בוקר. היום (רביעי) פורסמו בידי משטרת ישראל הפרטים המלאים. באותו בוקר התקבל דיווח במוקד 100 של המשטרה על אירוע אלימות בין מספר מעורבים בשדרות בגין בירושלים.

​שוטר תחנת מוריה, שהגיע ראשון לזירה, הבחין באדם הסובל מפציעה חמורה ודימום מסיבי בפניו. נוכח חומרת הפציעה והצורך בטיפול רפואי דחוף ומציל חיים, החליט השוטר שלא להמתין להגעת אמבולנס ופינה את הקורבן באופן מיידי בניידת המשטרה לבית החולים הסמוך.

בעקבות המקרה, פתחה היחידה ללחימה בפשיעה (יל"פ) של מרחב ציון בחקירה מאומצת תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים. בתוך יומיים בלבד, איתרו ועצרו שוטרי מחוז ירושלים את שלושת המעורבים בתקיפה (58, 28, 26, תושבי מזרח ירושלים). בחיפוש שערכו השוטרים על החשוד המרכזי, נתפס בתוך נעל החשוד, להב, "סכין יפנית".

​על פי ממצאי החקירה עולה כי הרקע לאירוע הוא ויכוח בין שני פקחי תנועה שעבדו במקום על רקע חלוקת זמני מנוחה.

במהלך העימות, הזעיק אחד הפקחים את שני בניו לזירה. עם הגעתם, ניגש אחד הבנים אל הקורבן - ועל פי החשד חתך את פניו לאורכם באמצעות חפץ חד ונמלט מהמקום.

​מעצרם של החשודים הוארך בבית המשפט ובימים הקרובים תגיש נגדם התביעה המשטרתית כתב אישום כאמור.

"מדובר באירוע אלימות חמור וחריג, בו על פי חומרי החקירה נגרמה לקורבן חבלה קשה שרק בנס לא הסתיימה בתוצאה קטלנית", מסר ​רפ"ק דוד טמסטט, מפקד היחידה ללחימה בפשיעה (יל"פ) במרחב ציון.

"ויכוח על זמן מנוחה בין שני פקחי תנועה הסלים במהירות והוביל לכך שחייו של אדם כמעט ונגדעו על ידי החשוד במעשה. אנו נפעיל את כל האמצעים והכלים שברשותנו על מנת להגיע לחקר האמת ולמצות את מלוא חומרת הדין עם המעורבים."