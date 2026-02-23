נגד אישה בת 64 ושני בניה הוגש בימים האחרונים כתב אישום חמור, בטענה שהשלושה עקצו 1.6 מיליון שקלים מבנק הפועלים, בשיטה שנשענה על פרצת אבטחה בנוהלי הפקדות. כף דווח היום (שני) במאקו.

לפי כתב האישום שהגישה פרקליטות מחוז חיפה, הנאשמים הם בת 64, תושבת דבוריה, ובניה בני ה-44, וה-35. הדיון בתיק מתנהל בבית המשפט המחוזי בעיר.

אותם בני משפחה פעלו יחד ובתיאום מלא, והצליחו לגרום לזיכוי חשבון בנק עסקי בסכומי כסף גבוהים, מבלי שהופקד בפועל סכום זהה.

גורם במשטרה צוטט בדיווח מוסר כי מדובר בעוקץ פשוט יחסית, שהתבסס על ניצול מנגנון קיים ולא על זיוף מסמכים.

הרקע לפרשה, לפי החומר שהוגש לבית המשפט, הוא מצוקה כלכלית אליה נקלעו שני האחים. השניים הפעילו תחנת דלק ובית קפה בעיר עפולה, וצברו חובות כבדים.

כדי לאפשר פעילות פיננסית מהירה, הקימה האם חברה פיקטיבית, ופתחה על שמה חשבון בנק עסקי בסניף בעפולה.

שלושת הנאשמים זיהו נוהל פנימי בבנק, המאפשר ללקוחות עסקיים להפקיד מעטפות במכונות השירות ולהצהיר באפליקציה על סכום ההפקדה. לפי הנוהל, החשבון מזוכה מיידית על פי ההצהרה, עוד לפני בדיקה ידנית של תוכן המעטפות.

העוקץ יצא לדרך בנובמבר 2023. לפי כתב האישום, בני המשפחה הפקידו שוב ושוב מעטפות עם סכומים נמוכים בהרבה מהמדווח, ולעיתים מעטפות ריקות לחלוטין.

במקרה אחד הצהירו על הפקדה של 800 אלף שקלים, אף שהמעטפות היו ריקות. החשבון של האם זוכה בסכום במלואו, ומיד לאחר מכן בוצעו העברות זה"ב לחשבון עסקי בבנק אחר, הרשום על שם קרובי משפחה.

בהמשך פיצלו הנאשמים את הכספים והעבירו אותם ל־33 חשבונות שונים של בני משפחה ולצ'יינג'ים. חלק מהסכומים נמשך במזומן, בניסיון להקשות על איתור מקור הכסף.

הפעילות החריגה אותרה בבנק, שהגיש תלונה למשטרת מחוז צפון. החקירה הועברה ליחידת ההונאה במחוז.

במהלך החקירה נעצרו שני האחים, והאם נחקרה באזהרה. גורם המעורה בפרטים אמר כי מדובר בפרצה שניתן היה לחסום מראש, מאחר שמדובר במנגנון זיכוי אוטומטי.

במסגרת המאמצים להשבת הכספים הצליח הבנק לאתר 579 אלף שקלים, שטרם הוצאו.

כתב האישום מייחס לשלושת הנאשמים עבירות של מרמה בנסיבות מחמירות והלבנת הון. בפרקליטות הודיעו כי יעתרו להטלת עונשי מאסר בפועל.