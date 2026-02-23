( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

בנמל התעופה בן גוריון נחת היום (שני) בשעת צהרים המתאגרף אהבת השם גורדון, שעשה קידוש השם בינלאומי במוצאי השבת האחרונה בקרב מול מתאגרף טורקי - אותו הכניע בקלות. לפני הקרב תועד אהבת השם קורא תהלים בדבקות ועם כיפה גדולה.

הוא צועד ביום יום עם כיפה לבנה גדולה, וכך גם הופיע באולם קבלת הפנים בנתב"ג, שם המתינו לו ישראלים רבים שהריעו לו. הוא גם קיים מסיבת העיתונאים במקום. גורדון סיפר לישראל היום כי עוד לפני שעלה לזירת הקרב, הרגיש שהלוחם הטורקי שעומד מולו לא רגוע. לדבריו הוא ראה זאת בשפת הגוף ובעיניים של יריבו. "אני", סיפר אהבת השם, "הגעתי מאוד ממוקד, שקט ובטוח בעצמי, והוא הרגיש את זה. עוד לפני הסיבוב הראשון ידעתי שאני במקום חזק מנטלית, ושזה נותן לי יתרון משמעותי".

עוד אמר, ביחס להתבטאויות הפרו פלסטיניות שנשמעו מצד יריבו הטורקי, כי כל ההתבטאויות הללו יצרו עניין סביב ההקרב ביניהם עוד לפני הכניסה לזירה - מה שהפך את הקרב למעבר לקרב ספורטיבי.

"גם אני לא נשארתי חייב ועניתי לו בדרך שלי", צוטט גורדון ב'היום', "אבל בסוף ידעתי שהדבר הכי חשוב זה לדבר בזירה. לשמחתי עשיתי את זה בצורה הכי טובה שאפשר וניצחתי אותו".

הלוחם הטורקי עלי קויונצ'ו, כזכור, ניסה להסביר ביום ראשון מה הוביל לכניעתו. בסטורי שפרסם בעמוד שלו באינסטגרם טעןשקיבל מכה מתחת לברך כאשר התחיל הקרב. לדבריו הברך כבר הייתה פצועה קודם לכן ומשום כך רגלו נפצעה. הוא הוסיף שלא הצליח להפעיל כוח על הרגל ולא הצליח לשמור על שיווי משקל. "ניסיתי להמשיך את הקרב כך לאורך כל הזמן, אבל התכניות שלי נהרסו".

קויונצ'ו פרש מהקרב בעיצומו וגורדון רשם ניצחון טכני. עם סיום הקרב ולאחר שהוכרז כמנצח, אמר גורדון בהתרגשות: "הודו להשם כי טוב, עם ישראל חי, אני חייל של אלוקים, בלעדיו אני כלום".