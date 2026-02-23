זה העונש שקיבלה הנהגת בת ה-82 ש"הפקירה" למוות את רפאל בכביש

מפגינים בתל אביב בעקבות התאונה ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

בית משפט השלום לתעבורה בפתח תקווה גזר היום (שני) עונש של שנת מאסר בפועל על בת 82, שהורשעה בהפקרה של הילד רפאל אדנה ז"ל, בהיותו בן 4 וחצי, בתאונת דרכים קטלנית בנתניה בשנת 2023.

עו"ד שגיא שגב מפרקליטות מחוז מרכז מסר לאחר גזר הדין: "בית המשפט גזר עליה עונש מאסר בפועל של שנה בגין הפקרתו של הילד רפאל אדנה ז"ל לאחר שפגעה בו במהלך הנסיעה. בית המשפט קיבל את עמדתנו בהכרעת הדין כי הגם שהיא לא הייתה אחראית לתאונה עצמה, הרי היא הייתה מודעת לכך שפגעה באדם, ולמרות זאת החליטה להימלט ממקום התאונה מבלי להושיט עזרה. "מדובר בהתנהגות פסולה שיש להוקיעה באופן ממשי. בשלב הטיעונים לעונש ביקשנו להשית על הנאשמת 3 שנות מאסר בפועל. אנו נלמד את גזר הדין ונשקול אם יש מקום להגיש ערעור. אנו מבקשים לשוב ולחזק את משפחתו של רפאל אדנה ז"ל שאיבדו את היקר להם מכל".

הפגנות הקהילה האתיופית אחרי הדריסה ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

הנאשמת הורשעה, לאחר הליך הוכחות שנוהל ע"י עו"ד שגיא שגב מפרקליטות מחוז מרכז, בעבירת הפקרה לאחר פגיעה. בית המשפט אימץ את עמדת הפרקליטות וקבע כי הנאשמת הייתה מודעת לכך שפגעה באדם במהלך נהיגתה, אך לא עצרה כדי לעמוד על תוצאות התאונה ולהזעיק עזרה, אלא המשיכה בנסיעתה עד לביתה.

על פי הכרעת הדין, ביום 6.5.23, חצה את הכביש שלא במעבר חצייה תמיר צגאי יחד עם שני נכדיו הקטנים. בעת שירדו לכביש מאי התנועה, פגעה הנאשמת שנהגה ברכב ברפאל אדנה ז"ל, והמשיכה בנסיעה רצופה עד לביתה, מבלי לעצור ולהזעיק עזרה. מותו של רפאל ז"ל נקבע בבית החולים כעבור כארבעה ימים.

בית המשפט דחה את טענות ההגנה שלפיהן לא הייתה לנאשמת מודעות לפגיעה, וקבע כי הפרקליטות הוכיחה מעבר לספק סביר שהנאשמת הייתה מודעת לכך שפגעה באדם, אך בחרה למרות זאת להמשיך בנסיעה.

בהכרעת הדין ציין בית המשפט, כי "אמת, לו היה סבו של המנוח חוצה את הכביש במקום מותר, כגון מעבר חצייה, ייתכן ולא היה נולד תיק זה. יחד עם זאת, את התנהגותה של הנאשמת לאחר האירוע יש להוקיע מכל וכל. זו לא התנהגות המצופה מאדם, כל אדם. הנאשמת הפקירה ילד קטן למותו".

בשלב הטיעונים לעונש עתרה הפרקליטות להשית על הנאשמת עונש של שלוש שנות מאסר בפועל, ואילו ההגנה ביקשה להסתפק בעבודות שירות. בית משפט גזר כאמור על הנאשמת עונש של שנתיים מאסר, מתוכם שנת מאסר בפועל, מאסר על תנאי, פיצוי בסך של 10,000 ש״ח למשפחת המנוח ופסילת רישיון הנהיגה לצמיתות.