תיעוד מטורף: חצה באור אדום ונכנס חזיתית ברכבת הקלה

תאונה חזיתית בין רכב הסעות לרכבת הקלה אירעה אתמול בערב בצומת אורה בירושלים, וגרמה להשבתה חלקית של תנועת הרכבות בקו האדום.

לפי התיעוד מהזירה, רכב ההסעות חצה צומת באור אדום מלא, ולאחר שניות ספורות עלה על פסי הרכבת הקלה והתנגש בעוצמה ברכבת שהגיעה מולו.

בסביבות השעה 19:15 עדכנה חברת כפיר, מפעילת הרכבת הקלה, כי בעקבות התאונה לא יתקיים שירות רכבות בין התחנות הדסה עין כרם וצומת אורה, ובהמשך נמסר כי הרכבת תפעל במתכונת שירות חלקי בין התחנות נווה יעקב צפון ועד צומת אורה.

רק לאחר יותר משעתיים, בשעה 21:30 בערב, נמסרה הודעה כי פעילות הרכבת חזרה לסדרה לאורך כל הקו.