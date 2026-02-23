כיכר השבת
תיעוד מטורף: חצה באור אדום ונכנס חזיתית ברכבת הקלה

תאונה חזיתית בין רכב הסעות לרכבת הקלה גרמה להשבתה חלקית של תנועת הרכבות בקו האדום | לפי התיעוד מהזירה, רכב ההסעות חצה צומת באור אדום מלא שניות לפני ההתנגשות (בארץ)

תיעוד התאונה החזיתית (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

תאונה חזיתית בין רכב הסעות לרכבת הקלה אירעה אתמול בערב בצומת אורה ב, וגרמה להשבתה חלקית של תנועת הרכבות בקו האדום.

לפי התיעוד מהזירה, רכב ההסעות חצה צומת באור אדום מלא, ולאחר שניות ספורות עלה על פסי הרכבת הקלה והתנגש בעוצמה ברכבת שהגיעה מולו.

בסביבות השעה 19:15 עדכנה חברת כפיר, מפעילת הרכבת הקלה, כי בעקבות ה לא יתקיים שירות רכבות בין התחנות הדסה עין כרם וצומת אורה, ובהמשך נמסר כי הרכבת תפעל במתכונת שירות חלקי בין התחנות נווה יעקב צפון ועד צומת אורה.

רק לאחר יותר משעתיים, בשעה 21:30 בערב, נמסרה הודעה כי פעילות הרכבת חזרה לסדרה לאורך כל הקו.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

2
מה עלה בגורל האדם... לא מעניין אותי הרכבת
חיי אדם מול חיי רכבת
1
זה עונש על מומטמות
גאון

