בגבול איראן: המבוקשת מספר 1 של המשטר בטהרן מדברת על המאבק

ברקע המחאה המטלטלת את איראן, ובצל ההיערכות הבינלאומית לאפשרות של עימות צבאי, יצא העיתונאי איתי אנגל למסע יוצא דופן לעומק אזור הגבול בין עיראק לאיראן.

לאחר נסיעה ממושכת בדרכים הרריות ומסוכנות, הובל אנגל אל מערכת מנהרות החצובות בהר מושלג - שם פגש לראשונה עיתונאי ישראלי את אחת הדמויות המבוקשות ביותר על ידי המשטר האיראני: מפקדת מחתרת הגרילה הכורדית-איראנית.

בריאיון נדיר לתכנית 'עובדה' בקשת 12 סיפרה המפקדת על פעילות המחתרת, על חלקה בגל המחאות נגד המשטר ועל החזון לאיראן חופשית, ואף העלתה אפשרות לשיתופי פעולה אזוריים עתידיים. המפגש התקיים בזמן שבו המחאות במדינה נמשכות והמתיחות האזורית גוברת, על רקע הערכות למתקפה אמריקנית אפשרית.

הדרך אל המנהרות כללה שורה של מפגשים עם מתנגדי משטר ולוחמי מחתרת. אחד מהם היה פעיל חברתי שסיפר לאנגל על העינויים שעבר לאחר שנעצר בידי משמרות המהפכה בעקבות פעילותו במהלך מחאת “נשים, שוויון, חירות” בשנת 2022. לדבריו: “העברנו תרופות לפצועות, סיפקנו מקלט לפצועים, שלחנו גם כסף לאסירים שלא הסכימו לשחרר אותם. שירותי המודיעין זימנו אותי שוב ושוב ועינו אותי”.

הוא הוסיף: “במשך שנים לא יכולתי לדבר עם איש על העובדה שתקפו והכו אותי, וצילמו את זה. איפה אוכל למצוא צדק על העינויים האלה?”.

במקביל, תיעד אנגל אימונים של לוחמות המחתרת הכורדית-איראנית, המתכוננות לאפשרות של חזרה לאיראן והמשך המאבק נגד המשטר. מפקדת פלוגה בשם רובאר אמרה: “כשתגיע העת והכול יהיה מוכן, נתקוף את הבסיסים ואת מרכזי המשטר. אנחנו נחזור למדינה שלנו, אפילו לטהרן עצמה, כדי להמשיך את מאבקנו”.

לוחמת נוספת, גובאנד, התייחסה למוטיבציה של הלוחמות ואמרה: "כדי שחלק מאיתנו יוכלו לחיות, חלק מאיתנו חייבות למות. אני בהחלט אילחם, ואקריב את עצמי אם צריך”.

המסע הסתיים בתוך מערכת המנהרות, שם פגש אנגל את פיימאן ויאן, מפקדת ארגון PJAK ואחת הנשים המבוקשות ביותר על ידי השלטון האיראני. ויאן, פעילה כורדית-איראנית ותיקה, סיפרה על מצבן של נשים במדינה ועל תפקידה של המחתרת בגל המחאה: "כאישה במערכת הייתי משולה לכלום. הקיום והזכויות שלי לא נחשבו”.

לדבריה, “נשים כורדיות תמיד היו אלה שניצבו בחזית המאבק לחופש בכל רחבי המזרח התיכון - והן מספקות כעת השראה לנשים באיראן”.