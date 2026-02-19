החשוד עוכב לא תאמינו: איך האסירים ניסו להבריח סמים לתוך הכלא - ונכשלו | תיעוד לוחמי כליאה סיכלו ניסיון החדרת חומר החשוד כסם בבית המעצר קישון, את החומר ניסו האסירים להבריח באמצעות 30 מדבקות | צפו בתיעוד מהתפיסה של לוחמי הכליאה (חדשות בארץ)

קר קובי רוזן כיכר השבת | 11:06