החשוד עוכב

לא תאמינו: איך האסירים ניסו להבריח סמים לתוך הכלא - ונכשלו | תיעוד

לוחמי כליאה סיכלו ניסיון החדרת חומר החשוד כסם בבית המעצר קישון, את החומר ניסו האסירים להבריח באמצעות 30 מדבקות | צפו בתיעוד מהתפיסה של לוחמי הכליאה (חדשות בארץ)

הבדיקה של הסמים
הבדיקה של הסמים| צילום: צילום: שב"ס
הבדיקה של הסמים (צילום: שב"ס)

בדוברות בתי הסוהר מפרסמים לפני זמן קצר (חמישי) על הברחת סמים גדולה שתוכננה להיכנס לכלא ונכשלה.

במהלך חיפוש שנערך במכלול הכניסה לבית המעצר קישון, תפסו לוחמי הכליאה 30 מדבקות המכילות חומר החשוד כסם.

30 המדבקות בהן היו סמים, הוסלקו בתפר המכנס מתוך ציוד שהוכנס לעצור. החשוד עוכב על ידי לוחמי הכליאה, נעצר על ידי משטרת ישראל והועבר להמשך חקירה.

משב"ס נמסר: "שירות בתי הסוהר ימשיך לפעול בנחישות לסיכול ניסיונות החדרה והברחה ולשמירה על ביטחון מתקני הכליאה ושמירה על המשילות הכליאתית".

