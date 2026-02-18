כיכר השבת
סיים במעצר

תיעוד מפחיד: ניפץ את חלונות הרכב אל מול עיני הפקח ההמום

תושב הצפון תקף פקח וטרינר שבא לתפוס את הכלב וגרם נזק לרכבו | בתגובה שוטרי המחוז הצפוני עצרו את החשוד והוגשה נגדו הצהרת תובע (בארץ)

מתיעוד התקיפה
מתיעוד התקיפה| צילום: דוברות המשטרה
מתיעוד התקיפה (צילום: דוברות המשטרה)

אתמול בשעות הבוקר התקבל דיווח ב על אירוע תקיפה ביישוב נאות גולן, במהלכו הותקף פקח מועצה אזורית במהלך עבודתו.

מבירור ראשוני עלה כי החשוד, תושב המקום בן 47, התעמת עם הפקח בעקבות תפיסת כלבו. במהלך האירוע דחף החשוד את הפקח, בעט בו ולקח ממנו את הכלב, תפס את מוט הלכידה שהיה ברשותו וניפץ את חלון הרכב שלו.

שוטרי המחוז הצפוני שהוזעקו למקום עיכבו את החשוד והעבירו אותו לתחנת המשטרה. הקורבן פונה לקבלת טיפול רפואי במצב בינוני לבית החולים בצפת כשהוא סובל מחבלות.

החשוד נעצר, ובתום חקירתו הוגשה נגדו הצהרת תובע על ידי יחידת תביעות קריית שמונה לקראת הגשת כתב אישום נגדו.

