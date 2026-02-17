עם ציוד מיוחד חילוץ דרמטי בחצבאני תחת זרם שוטף: כך זה הסתיים | צפו צוותי כיבוי והצלה פעלו לחילוץ אדם וכלבו שנתקעו בגדות נחל חצבאני לאחר שנסחפו | לוחמי האש השתמשו בציוד ייעודי לחילוץ ממים זורמים, הגיעו אל השניים וחילצו אותם בצורה בטוחה אל הגדה השנייה (בארץ)

מב משה בשן כיכר השבת | 16:33