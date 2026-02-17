חילוץ דרמטי בחצבאני תחת זרם שוטף: כך זה הסתיים | צפו

תיעוד החילוץ| צילום: צילום: כב"ה צפון
צוותי כיבוי והצלה מתחנת גליל-גולן, בשיתוף יחידת להבה והיחידה לחילוצים מיוחדים של מחוז צפון ממרחב גליל מרכזי, פעלו היום (שלישי) לחילוץ אדם וכלבו שנתקעו בגדות נחל חצבאני (שניר) לאחר שנסחפו.
בשל הזרימה החזקה והתנאים בשטח, נדרשה התערבות הכוחות על מנת להעביר את האדם וכלבו מגדה לגדה. לוחמי האש השתמשו בציוד ייעודי לחילוץ ממים זורמים, הגיעו אל השניים וחילצו אותם בצורה בטוחה אל הגדה השנייה.
מפקד האירוע, רב-רשף רועי פיניש מסר: "עם הגעתנו למקום זיהינו אדם וכלבו שנמצאים על גדת הנחל ללא יכולת לחצות בבטחה בשל זרימת המים".
לדבריו, "לוחמי האש ומחלצי יחידת להבה ביצעו פעולות חילוץ מקצועיות, תוך שימוש בחבלים וציוד ייעודי, והעבירו אותם אל קרקע בטוחה״.
