השיער של האישה החל לבעור באוטובוס: "הציקה לי אז הצתתי אותה"

קטין כבן 14 נעצר היום (שני) בחשד שהצית, לא פחות, את שערה של אישה בשנות ה-70 לחייה - במהלך נסיעה באוטובוס עירוני בנתניה.

זה קרה בשעת צהרים היום באוטובוס בנתניה כאמור. לפי הדיווח של לי עייש בערוץ I24NEWS, הנער ניגש לאישה במהלך הנסיעה והצית את השיער שלה.

בתיעוד מהמקרה החריג והמזעזע ניתן לראות את שיערה של האישה ממש עולה באש כאשר נוסעים מרחבי האוטובוס ניגשים לסייע ולנסות לכבות אותו.

לפי הדיווח, הנהג הריח ריח שרוף, הבין את הסיטואציה ומיהר להזעיק את המשטרה. שוטרי מחלקת הנוער עצרו את הקטין והביאו אותו לחקירה.

התברר כי הקטין החשוד הוא, לפי הדיווח, בנו של עבריין מוכר למשטרה, שבימים אלה מרצה מעצר לאחר שהואשם ברצח.

בחקירתו טען הקטין החשוד כי האישה "הציקה לי אז הצתתי אותה״.

עוד דווח כי בתום החקירה החליטו לעצור את הקטין. המקרה אף הגיע עד לפתחו של מנהל המחוז, שהנחה לפעול ביד קשה נגד החשוד וזאת למרות גילו הצעיר.