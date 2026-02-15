כיכר השבת
לנוסעים שלום

דרמה באוויר: טיסת אל על לבודפסט הסתובבה באוויר וחזרה לישראל - זה מה שקרה למטוס

טיסת אל על לבודפשט, נאלצה לשוב על עקבותיה ולנחות חזרה בישראל זמן קצר לאחר ההמראה, בעקבות חשש לסדק באחד החלונות בתא הטייס שהתגלה במהלך הטיסה | הטיסה ביצעה פניית פרסה באוויר ושבה לנחיתה מבוקרת בנתב"ג בהתאם לנהלי הבטיחות של החברה | הנחיתה עברה בשלום (תעופה)

מטוס אל על (צילום: שאטרסטוק)

טיסת אל על מספר LY 2367 שהמריאה הערב (ראשון) מנתב"ג בדרכה לבודפשט, נאלצה לשוב על עקבותיה ולנחות חזרה בישראל זמן קצר לאחר ההמראה, בעקבות חשש לסדק באחד החלונות בתא הטייס שהתגלה במהלך הטיסה.

הטיסה ביצעה פניית פרסה באוויר מול חופי קפריסין ושבה לנחיתה מבוקרת בנתב"ג בהתאם לנהלי הבטיחות של החברה. הנחיתה עברה בשלום.

באל על מדגישים כי בטיחות הנוסעים והצוות עומדת בראש סדר העדיפויות, וכי הצוות פעל על פי הנהלים. הנוסעים צפויים לקבל עדכון בנוגע להמשך הטיפול בטיסה והטסתם ליעדם.

מוקדם יותר היום נרשם מצב כוננות בנתב"ג לאחר שעשן החל להיתמר בטיסת ארקיע שעמדה להמריא. העשן היתמר בקבינת המטוס ונוסעת אחת התעלפה ופונתה לקבלת טיפול רפואי. לאחר פינוי כלל הנוסעים מהמטוס בוטל מצב החירום שהוכרז.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בתעופה:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר