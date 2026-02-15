טיסת אל על מספר LY 2367 שהמריאה הערב (ראשון) מנתב"ג בדרכה לבודפשט, נאלצה לשוב על עקבותיה ולנחות חזרה בישראל זמן קצר לאחר ההמראה, בעקבות חשש לסדק באחד החלונות בתא הטייס שהתגלה במהלך הטיסה.
הטיסה ביצעה פניית פרסה באוויר מול חופי קפריסין ושבה לנחיתה מבוקרת בנתב"ג בהתאם לנהלי הבטיחות של החברה. הנחיתה עברה בשלום.
באל על מדגישים כי בטיחות הנוסעים והצוות עומדת בראש סדר העדיפויות, וכי הצוות פעל על פי הנהלים. הנוסעים צפויים לקבל עדכון בנוגע להמשך הטיפול בטיסה והטסתם ליעדם.
מוקדם יותר היום נרשם מצב כוננות בנתב"ג לאחר שעשן החל להיתמר בטיסת ארקיע שעמדה להמריא. העשן היתמר בקבינת המטוס ונוסעת אחת התעלפה ופונתה לקבלת טיפול רפואי. לאחר פינוי כלל הנוסעים מהמטוס בוטל מצב החירום שהוכרז.
