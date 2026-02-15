לנוסעים שלום דרמה באוויר: טיסת אל על לבודפסט הסתובבה באוויר וחזרה לישראל - זה מה שקרה למטוס טיסת אל על לבודפשט, נאלצה לשוב על עקבותיה ולנחות חזרה בישראל זמן קצר לאחר ההמראה, בעקבות חשש לסדק באחד החלונות בתא הטייס שהתגלה במהלך הטיסה | הטיסה ביצעה פניית פרסה באוויר ושבה לנחיתה מבוקרת בנתב"ג בהתאם לנהלי הבטיחות של החברה | הנחיתה עברה בשלום (תעופה)

אא איציק אברהם כיכר השבת | 18:47