קטטה אלימה שפרצה בין נוסעים במהלך טיסת Jet2 מאנטליה למנצ'סטר אילצה את המטוס לבצע נחיתה לא מתוכננת בבריסל ביום חמישי האחרון.

המשטרה הבלגית עלתה למטוס בנמל התעופה ועצרה שני נוסעים שהוגדרו על ידי חברת התעופה כבעלי התנהגות מחפירה, בטרם הורשו שאר הנוסעים להמשיך ליעדם באנגליה.

​תיעוד מתוך תא הנוסעים מראה רגעי כאוס שבהם נוסעים מחליפים מהלומות במסדרון המטוס בזמן שנוסעים אחרים צורחים בבהלה.

בעקבות האירוע מסרה חברת התעופה כי "הם הורדו על ידי המשטרה בבריסל והטיסה המשיכה למנצ'סטר". הטיסה נחתה לבסוף ביעדה בסביבות השעה 22:00.

​לפי עדות של אחד הנוסעים, המתיחות החלה כבר בשלב מוקדם של הטיסה כאשר נוסע שהיה תחת השפעת אלכוהול השמיע הערות פוגעניות.

"משלב מוקדם של הטיסה, נוסע שישב מאחורינו החל להשמיע הערות גזעניות, בשקט מספיק כדי שאחרים לא יוכלו לשמוע בבירור, אך בקול רם מספיק כדי שאנחנו נשמע", סיפר עד הראייה.

המצב הידרדר לאלימות פיזית לאחר שאותו נוסע הפך לאגרסיבי כשלא התאפשר לו לרכוש סיגריות בטיסה, וצוות המטוס לא הצליח להשתלט על האירוע.

​חברת Jet2 הודיעה כי תנקוט בצעדים חריפים נגד המעורבים וציינה: "אנו יכולים לאשר כי לשני הנוסעים המפריעים ייאסר לטוס איתנו לכל החיים. אנו גם נרדוף אחריהם במרץ כדי להשיב את העלויות שנגרמו לנו כתוצאה מהסטת המסלול הזו".

בחברה הוסיפו כי "כחברת תעופה ידידותית למשפחות, אנו נוקטים בגישת אפס סובלנות כלפי התנהגות מפריעה של נוסעים, ואנו מצטערים מאוד שלקוחות אחרים ועמיתינו על הסיפון נאלצו לחוות זאת גם כן".