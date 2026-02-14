ארצות הברית מגבירה את הלחץ הצבאי והמדיני על איראן, כאשר נושאת המטוסים "ג'רלד ר. פורד" עושה את דרכה למזרח התיכון.

מדובר בספינת המלחמה הגדולה ביותר בעולם, שעוזבת את אזור האיים הקריביים כדי לחבור לנושאת המטוסים "אברהם לינקולן" המוצבת כבר באזור. המהלך הצבאי, שזכה לתיעוד בחשבון ה-Truth Social של הנשיא דונלד טראמפ, נועד לאלץ את טהרן להגיע להסכם גרעין חדש תחת איומי תקיפה ישירים של הפנטגון.

בנאום שנשא בבסיס הצבאי פורט בראג, החריף הנשיא טראמפ את הטון נגד ההנהגה האיראנית וטען כי החלפת הממסד הדתי בטהרן היא האפשרות המועדפת על הממשל. "שינוי המשטר באיראן הוא הדבר הטוב ביותר שיכול לקרות", הכריז טראמפ והוסיף ביקורת על חוסר ההתקדמות המדינית בעשורים האחרונים. לדבריו, "במשך 47 שנים הם מדברים ומדברים ומדברים. בינתיים איבדנו הרבה חיים". הנשיא אמנם נמנע מלנקוב בזהות המנהיגים המועדפים עליו במדינה, אך ציין כי קיימות דמויות המסוגלות לקחת לידיהן את מושכות השלטון.

התבטאויותיו של טראמפ מגיעות על רקע זעזוע פנימי עמוק באיראן, בעקבות דיכוי ממשלתי של הפגנות המוניות שגבו את חייהם של אלפי אזרחים. גל המחאות האחרון נחשב למערער היציבות ביותר שחווה המשטר מאז עלה לשלטון במהפכה של שנת 1979. למרות הרטוריקה התוקפנית והצבת הכוחות המסיבית, הבהיר טראמפ כי ערוצי המשא ומתן לא נסגרו. לאחר פגישה שקיים בבית הלבן עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, הדגיש הנשיא כי המגעים עם טהרן יימשכו, אך הציב תנאי ברור למניעת עימות צבאי.

לדברי טראמפ, על איראן לספק לארצות הברית את אותה העסקה שהייתה צריכה להעניק כבר בתחילת הדרך. דרישה זו למתווה חדש ומחמיר יותר מגיעה בשעה שהמנהיג העליון של איראן, עלי חמינאי, נמנע עד כה מלהגיב רשמית להצהרותיו של הנשיא האמריקני.