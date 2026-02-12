כיכר השבת
לאחר הפלת האינטרנט

דיווח דרמטי: ממשל טראמפ הבריח אלפי מסופי לווין לתוך איראן

ממשל טראמפ ביצע פעולה חשאית שבה הוא הבריח לאיראן אלפי מסופים של אינטרנט לווייני לאחר גל המחאות האחרון | הנשיא טראמפ עצמו היה מודע לפעולה, אם כי לא ברור אם אישר אותה במפורש (בעולם)

מימין מהמחאות, משמאל הנשיא טרמאפ (צילום: הבית הלבן)

ב'וול סטריט ג'ורנל' דווח הערב כי ממשל טראמפ ביצע פעולה חשאית שבה הוא הבריח ל אלפי מסופים של האינטרנט הלווייני של חברת 'סטארלינק', לאחר גל המחאות האחרון והניסיונות של המשטר לחסום את הגישה לרשת.

לפי הדיווח מדובר במספר מוערך של כ-6000 מסופים. המהלך נועד לאפשר לאקטיביסטים ומתנגדי המשטר לשמור על חיבור לאינטרנט גם כאשר השירותים הרגילים נחסמים. המסופים נרכשו והועברו באופן חשאי, וחלקם כבר הגיעו לאיראן בזמן שהאינטרנט היה מוגבל מאוד.

הנשיא עצמו היה מודע לפעולה, אם כי לא ברור אם אישר אותה במפורש. השימוש במסופים הללו אסור על פי החוק האיראני והחזקה בהם עלולה לגרור עונשים קשים מצד הרשויות, מה שהופך את המבצע למסוכן עבור המשתמשים.

המהלך הגיע על רקע המחאות הנרחבות באיראן במהלכן המשטר הפיל את האינטרנט במדינה למשך שבועות ארוכים. חלק מהמשתמשים בסטארלינק השתמשו בו כדי להעביר מידע על הנעשה במחאות, ולקבל תמיכה חיצונית.

הדיווחים על המבצע מבוססים על מקורות אמריקאים רשמיים ומודיעים, אך אין פרטים מדויקים על אופן ההעברה או הפצת המסופים בתוך המדינה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר