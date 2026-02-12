דיווח דרמטי: ממשל טראמפ הבריח אלפי מסופי לווין לתוך איראן

ב'וול סטריט ג'ורנל' דווח הערב כי ממשל טראמפ ביצע פעולה חשאית שבה הוא הבריח לאיראן אלפי מסופים של האינטרנט הלווייני של חברת 'סטארלינק', לאחר גל המחאות האחרון והניסיונות של המשטר לחסום את הגישה לרשת.

לפי הדיווח מדובר במספר מוערך של כ-6000 מסופים. המהלך נועד לאפשר לאקטיביסטים ומתנגדי המשטר לשמור על חיבור לאינטרנט גם כאשר השירותים הרגילים נחסמים. המסופים נרכשו והועברו באופן חשאי, וחלקם כבר הגיעו לאיראן בזמן שהאינטרנט היה מוגבל מאוד.

הנשיא דונלד טראמפ עצמו היה מודע לפעולה, אם כי לא ברור אם אישר אותה במפורש. השימוש במסופים הללו אסור על פי החוק האיראני והחזקה בהם עלולה לגרור עונשים קשים מצד הרשויות, מה שהופך את המבצע למסוכן עבור המשתמשים.

המהלך הגיע על רקע המחאות הנרחבות באיראן במהלכן המשטר הפיל את האינטרנט במדינה למשך שבועות ארוכים. חלק מהמשתמשים בסטארלינק השתמשו בו כדי להעביר מידע על הנעשה במחאות, ולקבל תמיכה חיצונית.

הדיווחים על המבצע מבוססים על מקורות אמריקאים רשמיים ומודיעים, אך אין פרטים מדויקים על אופן ההעברה או הפצת המסופים בתוך המדינה.