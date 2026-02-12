ההערכה בסעודיה: זה המועד שבו תהיה תקיפה אמריקנית על איראן

גורם במשפחת המלוכה הסעודית אמר בשיחה עם N12, שפורסמה הערב (חמישי), כי להערכתו ארצות הברית תתקוף באיראן, באופן מוגבל, בעוד יותר משבועיים - לאחר תום המשא ומתן.

עוד ציין הגורם כי "ש לנו תחושה שטראמפ יעשה את מה שהוא חושב ושנתניהו לא ישפיע עליו הפעם".

הוא פירט כי הצפי בסעודיה הוא שהתקיפה תהיה תקיפה בודדת או שתי תקיפות, באופן לא רדיקלי, שלא יסכל את האיום הגרעיני על ישראל בטווח הארוך. וכאמור, התקיפה המוגבלת תהיה בתום המשא ומתן, שיימשך להערכתם כשבועיים.

אתמול נפגש ראש הממשלה בנימין נתניהו, במשך כמעט שלוש שעות, עם הנשיא דונלד טראמפ, כשבמוקד השיחה עמד נושא איראן.

טראמפ צייץ זמן קצר לאחר הפגישה: "זה עתה סיימתי להיפגש עם ראש הממשלה נתניהו מישראל ועם נציגיו השונים. זו הייתה פגישה טובה מאוד, הקשר הנפלא בין שתי המדינות שלנו נמשך". לדברי טראמפ, "לא הושגה שום דבר סופי מלבד התעקשותי שהמשא ומתן עם איראן יימשך כדי לראות האם ניתן יהיה להשיג עסקה.

"אם זה יקרה", הוא הוסיף, "אני אוודא לראש הממשלה שזו תהיה העדפה. אם זה לא יקרה, נצטרך לראות מה תהיה התוצאה. בפעם האחרונה איראן החליטה שעדיף לה לא להגיע לעסקה, והיא ספגה פטיש חצות - זה לא עבד טוב עבורה. אני מקווה שהפעם הם יהיו יותר הגיוניים ואחראיים". טראמפ חתם: "בנוסף, דנו בהתקדמות העצומה שנעשית בעזה ובאזור בכלל. יש באמת שלום במזרח התיכון. תודה על תשומת הלב שלכם לעניין הזה!"

לשכת ראש הממשלה מסרה לאחר הפגישה: "בפגישה דנו במו״מ עם איראן, בעזה ובהתפתחויות האזוריות. ראש הממשלה עמד על צרכי הביטחון של מדינת ישראל בהקשר למו״מ, והשניים סיכמו על המשך התיאום והקשר ההדוק ביניהם".

היום אישר טראמפ דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל" ולפיו הפנטגון נערך לשלוח נושאת מטוסים נוספת למזרח התיכון. בחשבונו ברשת Truth Social שבבעלותו הוא שיתף את הדיווח בעיתון האמריקני, וכתב את כותרתו: "הפנטגון נערך לשלוח נושאת מטוסים נוספת".

לפי הדיווח, נושאת המטוסים בוש (USS George H.W. Bush) סומנה והיא זו שעשויה להישלח לאזור בשבועיים הקרובים. היא משלימה בימים אלה סדרת תרגילים מול חופי וירג'יניה, בחוף המזרחי של ארצות הברית, וייתכן שתזרז את השלמתם כדי להיות מוכנה להצבה מחודשת.

מוקדם יותר השבוע אמר טראמפ לברק רביד כי הוא שוקל לשגר למזרח התיכון נושאת מטוסים נוספת יחד עם קבוצת התקיפה שלה שכוללת עוד כמה משחתות. "יש לנו שם ארמדה ואולי עוד אחת בדרך", הוא ציין.