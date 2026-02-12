כיכר השבת
הרכב נמעך

זירה מחרידה: צעיר בן 30 נהרג בתאונה נוראית בדרום

חובשים ופרמדיקים של איחוד הצלה ומד"א שהגיעו לזירה המחרידה בדרום, ניסו להציל את חייו של הנהג בן ה-30 וביצעו בו פעולות החייאה. בבית החולים סורוקה נקבע מותו: "חבלה קשה בראשו" | המשטרה חוקרת (בארץ)

זירת התאונה
זירת התאונה| צילום: צילום: תיעוד מבצעי מד"א
זירת התאונה (צילום: תיעוד מבצעי מד"א)

צעיר כבן 30 נהרג הערב (חמישי) בתאונת דרכים מחרידה במיוחד, במעורבות שני כלי רכב שבאחד מהם הוא נהג. זה קרה בכביש 25 סמוך לצומת נבטים בנגב שבדרום הארץ.

חובשים ופרמדיקים של איחוד הצלה ומד"א שהגיעו לזירה מצאו את הנהג סובל מפגיעה רב מערכתית וניסו להציל את חייו. הם ביצעו בו פעולות החייאה ובמקביל פינו אותו אל בית החולים סורוקה בבאר שבע בניסיון להציל את חייו. אולם בהמשך למרבה הצער נקבע מותו.

אחמד אלהואשלה חובש באיחוד הצלה שהגיע מסר: "מדובר בתאונה עם מעורבות שני כלי רכב. בסיוע חובשים נוספים ביצענו החייאה על נהג הרכב (כבן 30) שסבל מפגיעה רב מערכתית. לאחר מכן פונה לבית החולים סורוקה תוך המשך פעולות החייאה במצב אנוש".

הרכב הפגוע בתאונה (צילום: דוברות איחוד הצלה)

פרמדיקים במד"א עדן מילמן ורוני כהנא וחובש בכיר וליד גרגאוי, סיפרו: "הפצוע היה מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלה קשה בראשו. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים שכלל פעולות החייאה ממושכות ופינינו אותו לבית החולים".

יאסר אבו רגילה, מפקד צוות הפזורה בזק"א 360, מוסר: "מדובר בתאונה קשה מאוד. צוותי הרפואה ביצעו פעולות החייאה בזירה לנהג אחד מכלי הרכב שנפצע אנושות, אך למרבה הצער נאלצו לקבוע את מותו. בסיוע מתנדבים טיפלנו בכבוד המת ובאיסוף הממצאים".

המשטרה הודיעה הערב כי בוחני תאונות הדרכים של מרחב נגב פתחו בחקירת נסיבות תאונת הדרכים. "שוטרי תחנת ערוער נמצאים בזירת התאונה, ובוחני תאונות הדרכים של מרחב נגב ממשיכים בחקירת נסיבות האירוע", מסרה המשטרה.

