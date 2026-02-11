הותר לפרסום כי אחת מההרוגות באסון בבתי הזיקוק היום (רביעי) באשדוד היא ניצן גוייכמן, מהנדסת כימיה תושבת אשדוד בת 39 ואימא לשלושה ילדים.

היא התמוטטה בבתי הזיקוק יחד עם עובדת נוספת, בת 51, ששמה לפי שעה לא פורסם. במשטרה חוקרים את האירוע. ב-Ynet דווח כי לפי שעה, על פי גורמים במשטרה, אין ממצא ממשי שמצביע על כיוון פלילי ובטח שלא ביטחוני.

האירוע התרחש הבוקר, מעט לאחר השעה 11:00, כפי שדווח בכיכר השבת, בבית הזיקוק באזור התעשייה בעיר הדרומית אשדוד. באירוע נקבע מותן של שתי נשים - אחת מהן גוייכמן.

לפי החשד, שתי הנשים לבשו חליפת מגן אטומה כנדרש, אך ככל הנראה תקלה בחמצן גרמה לאיבוד ההכרה שלהן. המשטרה פתחה בחקירה.