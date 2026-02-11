מזל טוב!המנכ"ל הכל יכול של משרד הדתות חיתן את ביתו, כולם באו לכבד • תיעודיהודה אבידן מנכ"ל משרד הדתות, חיתן אמש (שלישי) את בתו אוריה עם הבחור החשוב ישראל מאיר כהן, באירוע מתוקשר באולמי 'חצר המלכה', בהשתתפות רבנים ואישי ציבור • צפו (ברנז'ה)אאאיציק אוחנהכיכר השבת | 13:14תיעוד מהחתונה - צילום: רות חיוןתיעוד מהחתונה| צילום: צילום: רות חיון10100:00/2:53תיעוד מהחתונה (צילום: רות חיון)חתונהאשדודמשרד הדתותיהודה אבידןהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)תוכן שאסור לפספס:גל המעצרים נמשך: ארבעה בחורי ישיבות נעצרו רק ביממה האחרונהכיכר השבת|13:09אסון בפיגור של עשור: המגזר החרדי צועד בעיניים עצומות לקריסה חינוכיתטובה אור|12:15שתי נשים כבנות 50 התמוטטו בבית הזיקוק באשדוד; מותן נקבע במקוםקובי רוזן|11:32 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:אריה דרעי מסתגר וצם שבוע ברציפות | העביר סמכויות לחברי כנסת בש"סישי כהן|07:32שמחת עולם ההוראה והכשרות: נכדת חבר מועצת חכמי התורה נישאה • צפוחיים רוזנבוים|10.02.26דרמה לילית בבני ברק: מאות במפגן מחאה ספונטני מול ויז'ניץ מרכזשאול כהנא|10.02.26
