מזל טוב! המנכ"ל הכל יכול של משרד הדתות חיתן את ביתו, כולם באו לכבד • תיעוד יהודה אבידן מנכ"ל משרד הדתות, חיתן אמש (שלישי) את בתו אוריה עם הבחור החשוב ישראל מאיר כהן, באירוע מתוקשר באולמי 'חצר המלכה', בהשתתפות רבנים ואישי ציבור • צפו (ברנז'ה)

אא איציק אוחנה כיכר השבת | 13:14