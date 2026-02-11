כיכר השבת
מזל טוב!

המנכ"ל הכל יכול של משרד הדתות חיתן את ביתו, כולם באו לכבד • תיעוד

יהודה אבידן מנכ"ל משרד הדתות, חיתן אמש (שלישי) את בתו אוריה עם הבחור החשוב ישראל מאיר כהן, באירוע מתוקשר באולמי 'חצר המלכה', בהשתתפות רבנים ואישי ציבור • צפו (ברנז'ה)

תיעוד מהחתונה
תיעוד מהחתונה| צילום: צילום: רות חיון
תיעוד מהחתונה (צילום: רות חיון)

