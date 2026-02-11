תסתכלו על תל אביב. תסתכלו על המעונות בערים החילוניות שנסגרים ב-12 בצהריים כי אין סייעת, או שלא נפתחים בכלל כי הגננת עזבה להיות שליחה בוולט בשביל שכר גבוה יותר. זה נראה לנו רחוק, נכון? אנחנו הרי "מגזר של חינוך". אצלנו הילדים הם הכל.

תתעוררו. אנחנו נמצאים בדיוק באותו תהליך, רק בפיגור של כמה שנים. הבועה שלנו עומדת להתפוצץ.

פרדוקס הסמינר והשידוך: "היא רק גננת?"

התהליך הזה לא מתחיל במשרד האוצר, הוא מתחיל אצלנו בראש, ובנקודה הכי רגישה: בחדרי השידוכים. בואו נשים את האמת המרה על השולחן - היום, בחורה שבוחרת במסלול גננות - חינוך לגיל הרך, צריכה "להסביר" את עצמה. בבירורים היא כבר לא נחשבת ל"טופ". "היא פחות מוכשרת?", שואלים בלחש, "למה היא לא הלכה למשהו נחשב יותר, כמו תוכנה או סייבר?".

הפכנו את המשכורת בת חמש הספרות לתעודת הזהות של הבחורה האיכותית. בחורה שלומדת חינוך נאלצת לעיתים קרובות להרגיש "פראיירית" או נחותה מול חברותיה, רק כי היא בחרה בנשמה ולא בקוד. כשהסמינרים סוגרים מסלולי גיל רך כי אין ביקוש, זה לא כי הבנות פחות ערכיות - זה כי השוק והחברה שידרו להן שחינוך זה מקצוע של "מי שלא הצליחה להגיע להייטק".

עם תעודות לא קונים במכולת - צריך תגמול

בואו נדבר תכל'ס. אי אפשר להמשיך להאכיל את הגננות שלנו בסיסמאות על "שליחות" בזמן שהן לא סוגרות את החודש. הבעיה היא לא שאין להן "תעודה שווה", הבעיה היא שאין להן שכר ראוי.

אנחנו נמצאים בפרדוקס אכזרי: האישה החרדית היא המפרנסת, היא נושאת בעול הכלכלי של בית של תורה, ואנחנו דורשים ממנה לצאת לשוק העבודה ולהביא משכורת גבוהה. ואז, כשהיא בוחרת בהייטק כי זו הדרך היחידה לשלם שכירות, אנחנו תמהים לאן נעלמו הגננות האיכותיות. אי אפשר לדרוש ממנה למסור את הנפש, את הגב ואת הבריאות שלה תמורת שכר מינימום מביש, בזמן שחברתה לספסל הלימודים מרוויחה פי שלושה ביומיים עבודה מהבית.

זה תהליך - והסוף שלו ידוע מראש

אל תגידו "אצלנו זה לא יקרה". זה כבר כאן. זה מתחיל במחסור במטפלות במעונות, ממשיך בקושי למצוא גננות מחליפות, ונגמר בזה שהבנות הכי חזקות והכי איכותיות שלנו בורחות מהתחום.

אנחנו צועדים בנתיב המהיר למקום שבו החינוך החרדי יהפוך למדבר. מקום שבו אין מי שינגב את הדמעות של הילד שלכם, כי מי שהייתה אמורה לעשות את זה מעדיפה לעבוד בבדיקות תוכנה - שם לפחות היא מקבלת הערכה, גם בבנק וגם מהשדכנים.

קריאת השכמה: להציל את הלב

אנחנו חייבים לשנות כיוון לפני שנגיע לנקודת האל-חזור. זה דורש מאיתנו:

מהפכת שכר: שכר הגננות והמטפלות חייב לזנק. לא עוד פירורים, אלא שכר שיאפשר למפרנסת יחידה להחזיק בית בכבוד.

שינוי תודעה בשידוכים: הורים ושדכנים - תפסיקו למדוד איכות לפי שורות קוד. בחורה שבונה נשמות היא הנכס הכי גדול שאפשר להכניס לבית.

הבנה חברתית: הייטק זה חשוב, אבל הוא לא יחבק את הילד שלכם כשהוא בוכה. אם לא נשקיע במחנכות, הכסף של ההייטק לא יקנה לנו את מה שאיבדנו.

הכתובת על הקיר. אם לא נשכיל לתגמל את אלו שבונות את הדור הבא, נמצא את עצמנו עם הרבה כסף בבנק, אבל עם דור שגדל בלי הלב והנשמה שהיו פעם סימן ההיכר שלנו.

אל תגידו שלא ידענו. הגיע הזמן להחזיר את הגננת למרכז הבמה.