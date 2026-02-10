יש מצב שאני אחטוף על הטור הזה אבנים, או יותר נכון אבנים ירושלמיות כי זה הרבה יותר סטייל לבנות ככה היום.

אממה, לא באמת אכפת לי.

מה כן אכפת לי.

זו השיחה שהייתה לי עם מלווה משקיעים במגזר החרדי כן יש כזה מקצוע והוא הפך להיות נחשק ומבוקש ובועט.

נון בית - תחת השם הזה מתחבאים מתווכים, אברכים שעוסקים בנדל"ן, עסקנים מכל סוג וצורה.

נחזור לשיחה.

הוא שמע כמו כל עמישראל על אחד מראשי הישיבות שהניע מהלך נדל"ני מטורף באחד מהמקומות הכי ערביים בארץ וכבר נרשמו מאות אברכים לדירה

ואמר לי: "לא יעזור, החרדים יסכימו לגור בכל מקום שייתנו להם במחיר טוב ולא משנה כמה בעייתי/ מאתגר/ דפוק".

בשבת הלכתי עם הדברים ושיחזרתי שוב ושוב את השיחה הזו, היא הציקה וכאבה, כי יש בה המון צדק גם אם לא נח לשמוע את זה.

קחו את המקומות הכי מאתגרים, ביזאריים, לא סלולים, שכוחים, מדבריים.

ותמצאו חרדים.

תראו מה קרה למיצד, תראו כמה רוכשים קנו אדמות בחירן שזה חור בנגב ש'המאפ' גם לא מזהה את המיקום שלו, תראו כמה ירוחם על המפה, הנגב, הגליל, הצפון והדרום.

מצד אחד זו בשורה, מצד שני זה מלמד על המצוקה, מצד שלישי יש מי שמנצל את זה.

נכון שדינם של חסידים שהולכים תחת אדמו"רם וגפנם אחר מאשר מגזר ליטאי שמגיע באופן מפוזר יותר .

כי במצב היום בו הנדל"ן בשפל והמוכרים עומדים בפני שוקת שבורה החרדים ממשיכים לחתן ילדים ולקנות להם דירות בכל מחיר.

דירות מחולקות בפריפריה

פרי-סיילים

זכות לדירה עם כסף בנאמנות

הכל עובד.

אז יש שפל בנדל"ן והחרדים ממשיכים לקנות, וכל קבלן בר דעת מבין ששווה להשקיע במגזר הזה.

כי אפילו דירת פח היום במודיעין עילית הפכה לבלתי מושגת ועל כל 100 מ"ר יש רוכשים בטאבו מרובע.

משכך הפריפריה והשומרון כבר לא מילה גסה גם אם זה אומר שעתיים נסיעה כל צד בשביל לעשות עם ההורים שבת ולשתף אותם בצעד ראשון של הבייבי.

המצב הקשה, הגזירות הכלכליות, הריבית השוחטת והרצון לקנות נכס בכל מחיר מאתגר את טובי המוחות, בכדי למצוא פתרונות דיור יצירתיים בלית ברירה ולעיתים למכור חלומות רחוקים, זכויות לדירה, תנאים בלתי אפשריים בשם ומלכות.

והצרכן שבוי לגמרי.