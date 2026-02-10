כיכר השבת
"יגורו בכל מקום?" // דעה

יש פתרון למצוקת הדיור החרדית? | אתי קצבורג בטור נושך; "אחטוף על זה אבנים"

אז יש שפל בנדל"ן והחרדים ממשיכים לקנות עוד ועוד דירות, וכל קבלן בר דעת מבין ששווה להשקיע במגזר הזה | אשת הנדל"ן אתי קצבורג בטור נשכני על המצב הבלתי נסבל של שוק הדיור החרדי (כלכלה)

1תגובות
מצוקת דיור חרדית (צילום: AI)

יש מצב שאני אחטוף על הטור הזה אבנים, או יותר נכון אבנים ירושלמיות כי זה הרבה יותר סטייל לבנות ככה היום.

אממה, לא באמת אכפת לי.

מה כן אכפת לי.

זו השיחה שהייתה לי עם מלווה משקיעים במגזר החרדי כן יש כזה מקצוע והוא הפך להיות נחשק ומבוקש ובועט.

נון בית - תחת השם הזה מתחבאים מתווכים, אברכים שעוסקים בנדל"ן, עסקנים מכל סוג וצורה.

נחזור לשיחה.

הוא שמע כמו כל עמישראל על אחד מראשי הישיבות שהניע מהלך נדל"ני מטורף באחד מהמקומות הכי ערביים בארץ וכבר נרשמו מאות אברכים לדירה

ואמר לי: "לא יעזור, החרדים יסכימו לגור בכל מקום שייתנו להם במחיר טוב ולא משנה כמה בעייתי/ מאתגר/ דפוק".

בשבת הלכתי עם הדברים ושיחזרתי שוב ושוב את השיחה הזו, היא הציקה וכאבה, כי יש בה המון צדק גם אם לא נח לשמוע את זה.

קחו את המקומות הכי מאתגרים, ביזאריים, לא סלולים, שכוחים, מדבריים.

ותמצאו חרדים.

תראו מה קרה למיצד, תראו כמה רוכשים קנו אדמות בחירן שזה חור בנגב ש'המאפ' גם לא מזהה את המיקום שלו, תראו כמה ירוחם על המפה, הנגב, הגליל, הצפון והדרום.

מצד אחד זו בשורה, מצד שני זה מלמד על המצוקה, מצד שלישי יש מי שמנצל את זה.

נכון שדינם של חסידים שהולכים תחת אדמו"רם וגפנם אחר מאשר מגזר ליטאי שמגיע באופן מפוזר יותר .

כי במצב היום בו הנדל"ן בשפל והמוכרים עומדים בפני שוקת שבורה החרדים ממשיכים לחתן ילדים ולקנות להם דירות בכל מחיר.

  • דירות מחולקות בפריפריה
  • פרי-סיילים
  • זכות לדירה עם כסף בנאמנות

הכל עובד.

אז יש שפל בנדל"ן והחרדים ממשיכים לקנות, וכל קבלן בר דעת מבין ששווה להשקיע במגזר הזה.

כי אפילו דירת פח היום במודיעין עילית הפכה לבלתי מושגת ועל כל 100 מ"ר יש רוכשים בטאבו מרובע.

משכך הפריפריה והשומרון כבר לא מילה גסה גם אם זה אומר שעתיים נסיעה כל צד בשביל לעשות עם ההורים שבת ולשתף אותם בצעד ראשון של הבייבי.

המצב הקשה, הגזירות הכלכליות, הריבית השוחטת והרצון לקנות נכס בכל מחיר מאתגר את טובי המוחות, בכדי למצוא פתרונות דיור יצירתיים בלית ברירה ולעיתים למכור חלומות רחוקים, זכויות לדירה, תנאים בלתי אפשריים בשם ומלכות.

והצרכן שבוי לגמרי.

אתי קצבורג (צילום: ארכיון 'כיכר')

השבוע סיירתי בנכס באזור ירושלים וצבטתי את עצמי לראות תנאי מגורים (ללא חלונות ותנאים סניטריים בסיסיים) משפחות נורמטיביות שבחרו ירושלים בכל מחיר.

כן זו בחירה שלהם.

כן זה לא אמיתי שבעידן 2026 יש חיים שכאלה - וכל זאת בתמורה ל-5000 ש"ח לחודש מינימום.

אין פאנצ. יש כאב. יש להתסכל למציאות בעיניים ולהבין שאולי יום אחד מישהו יתפכח ויבין את כח הקנייה החרדי בטח בעולם המתעתע הזה של הנדל"ן. ולצרכן הזה מגיע יותר.

הרבה יותר.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (55%)

לא (45%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
מה את למעשה מציעה או שאת רק מתלוננת בלי להביא פתרון
עקיבא

עוד בדעות:

"יגורו בכל מקום?" // דעה

||
1
ש

הסוד שחייבים לנצל!

יפעת חן|מקודם

מצוקת הדיור

||
1
ש

בין קודש לפרנסה

ציקי גל|מקודם

משמש | פרק 4

||
1

מרתק

||
4
ש

ראיונות מרתקים

כיכר בשיתוף מבחר|מקודם

מתבנית למרחב

||
2

"דרושים", הצד הכואב 

||
1

יכנאות לא כאן!

||
14

דילמה משפחתית

||
6

אבודה בעבודה

||
13
||
2

כולנו באותה זירה

|
||
2

הכנה לראש השנה

|

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר